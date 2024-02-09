https://ria.ru/20240209/draka-1926380593.html
В Ульяновске задержали участников массовой драки у бара
В Ульяновске задержали участников массовой драки у бара - РИА Новости, 09.02.2024
В Ульяновске задержали участников массовой драки у бара
Следователи задержали участников массовой драки, которая произошла в конце января у одного из баров в Ульяновске, сообщили журналистам в СУСК России по... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:30
2024-02-09T11:30
2024-02-09T11:31
происшествия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Следователи задержали участников массовой драки, которая произошла в конце января у одного из баров в Ульяновске, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области. По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства (часть 2 статьи 213 УК РФ), позже его передали на расследование в следственный отдел по Засвияжскому району города Ульяновска. Следователи вместе с оперативниками регионального УМВД России установили участников конфликта, провели задержания и обыски в жилищах и транспортных средствах. "Двадцатисемилетний организатор конфликта, а также еще двое подозреваемых в возрасте 21 и 22 лет, применявшие в ходе конфликта в качестве оружия различные предметы, задержаны, следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в СУСК. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого участника конфликта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске задержали участников массовой драки у бара
СК сообщил о задержании участников массовой драки в январе у бара в Ульяновске
САМАРА, 9 фев - РИА Новости.
Следователи задержали участников массовой драки, которая произошла в конце января у одного из баров в Ульяновске, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области
.
По предварительным данным СК
, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек.
Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства (часть 2 статьи 213 УК РФ), позже его передали на расследование в следственный отдел по Засвияжскому району города Ульяновска. Следователи вместе с оперативниками регионального УМВД России установили участников конфликта, провели задержания и обыски в жилищах и транспортных средствах.
"Двадцатисемилетний организатор конфликта, а также еще двое подозреваемых в возрасте 21 и 22 лет, применявшие в ходе конфликта в качестве оружия различные предметы, задержаны, следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в СУСК.
Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого участника конфликта.
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