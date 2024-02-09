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В Перми девочка упала в дренажный колодец - РИА Новости, 09.02.2024
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18:23 09.02.2024
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В Перми девочка упала в дренажный колодец
В Перми девочка упала в дренажный колодец - РИА Новости, 09.02.2024
В Перми девочка упала в дренажный колодец
Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:23
2024-02-09T18:23
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 9 фев — РИА Новости. Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. В местных пабликах указано, что инцидент произошёл в микрорайоне Владимирский, когда ребенок шел домой из школы. Выбраться школьнице помог прохожий. "По размещенным в сети интернет сведениям организована доследственная проверка по факту падения малолетней в дренажный колодец", — говорится в релизе следственного управления.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми девочка упала в дренажный колодец

В Перми школьница упала в дренажный колодец, СК проведет проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 фев — РИА Новости. Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу.
В местных пабликах указано, что инцидент произошёл в микрорайоне Владимирский, когда ребенок шел домой из школы. Выбраться школьнице помог прохожий.
"По размещенным в сети интернет сведениям организована доследственная проверка по факту падения малолетней в дренажный колодец", — говорится в релизе следственного управления.
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