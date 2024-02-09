https://ria.ru/20240209/devochka-1926485794.html

В Перми девочка упала в дренажный колодец

В Перми девочка упала в дренажный колодец - РИА Новости, 09.02.2024

В Перми девочка упала в дренажный колодец

Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:23

2024-02-09T18:23

2024-02-09T18:23

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 9 фев — РИА Новости. Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. В местных пабликах указано, что инцидент произошёл в микрорайоне Владимирский, когда ребенок шел домой из школы. Выбраться школьнице помог прохожий. "По размещенным в сети интернет сведениям организована доследственная проверка по факту падения малолетней в дренажный колодец", — говорится в релизе следственного управления.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

пермь

россия

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2024

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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)