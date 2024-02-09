https://ria.ru/20240209/devochka-1926485794.html
В Перми девочка упала в дренажный колодец
В Перми девочка упала в дренажный колодец - РИА Новости, 09.02.2024
В Перми девочка упала в дренажный колодец
Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:23
2024-02-09T18:23
2024-02-09T18:23
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
ПЕРМЬ, 9 фев — РИА Новости. Девочка упала в дренажный колодец в Перми, проводится проверка, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. В местных пабликах указано, что инцидент произошёл в микрорайоне Владимирский, когда ребенок шел домой из школы. Выбраться школьнице помог прохожий. "По размещенным в сети интернет сведениям организована доследственная проверка по факту падения малолетней в дренажный колодец", — говорится в релизе следственного управления.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми девочка упала в дренажный колодец
В Перми школьница упала в дренажный колодец, СК проведет проверку