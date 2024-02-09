https://ria.ru/20240209/desant-1926332829.html

Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ

Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ

Российские десантники при выполнении боевой задачи во время штурма опорного пункта у населенного пункта Веселое проявили смекалку, завладев двумя тяжелыми... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:46

2024-02-09T06:46

2024-02-09T06:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 9 фев - РИА Новости. Российские десантники при выполнении боевой задачи во время штурма опорного пункта у населенного пункта Веселое проявили смекалку, завладев двумя тяжелыми пулеметами Browning ВСУ, и использовали их против украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир подразделения. Ранее в пятницу МО РФ сообщили, что штурмовые группы тульских десантников, в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении, захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое ДНР. "На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса - ред.), наблюдаем, что лежит один пулемет, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемет", - рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что после того, как произвели осмотр занятых позиций нашли много коробов с боеприпасами. "Мы проявили смекалку и сразу поняли то, что надо их орудие использовать против них, мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника, и дождались пока наша группа - наши три человека начинают заливаться (заходить - ред.) в эту посадку к хохлам, и соответственно начали лупить", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что противник не ожидал, что по нему будет работать крупнокалиберные пулемёты с близкого расстояния и оставил опорный пункт. Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html

https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика