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Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/desant-1926332829.html
Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ
Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ
Российские десантники при выполнении боевой задачи во время штурма опорного пункта у населенного пункта Веселое проявили смекалку, завладев двумя тяжелыми... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:46
2024-02-09T06:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК (ДНР), 9 фев - РИА Новости. Российские десантники при выполнении боевой задачи во время штурма опорного пункта у населенного пункта Веселое проявили смекалку, завладев двумя тяжелыми пулеметами Browning ВСУ, и использовали их против украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир подразделения. Ранее в пятницу МО РФ сообщили, что штурмовые группы тульских десантников, в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении, захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое ДНР. "На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса - ред.), наблюдаем, что лежит один пулемет, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемет", - рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что после того, как произвели осмотр занятых позиций нашли много коробов с боеприпасами. "Мы проявили смекалку и сразу поняли то, что надо их орудие использовать против них, мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника, и дождались пока наша группа - наши три человека начинают заливаться (заходить - ред.) в эту посадку к хохлам, и соответственно начали лупить", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что противник не ожидал, что по нему будет работать крупнокалиберные пулемёты с близкого расстояния и оставил опорный пункт. Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html
https://ria.ru/20240118/bronevik-1921971763.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ

Командир группы ВДВ сообщил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 9 фев - РИА Новости. Российские десантники при выполнении боевой задачи во время штурма опорного пункта у населенного пункта Веселое проявили смекалку, завладев двумя тяжелыми пулеметами Browning ВСУ, и использовали их против украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир подразделения.
Ранее в пятницу МО РФ сообщили, что штурмовые группы тульских десантников, в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении, захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое ДНР.
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Вчера, 13:43
"На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса - ред.), наблюдаем, что лежит один пулемет, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемет", - рассказал он.
Собеседник агентства уточнил, что после того, как произвели осмотр занятых позиций нашли много коробов с боеприпасами.
"Мы проявили смекалку и сразу поняли то, что надо их орудие использовать против них, мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника, и дождались пока наша группа - наши три человека начинают заливаться (заходить - ред.) в эту посадку к хохлам, и соответственно начали лупить", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что противник не ожидал, что по нему будет работать крупнокалиберные пулемёты с близкого расстояния и оставил опорный пункт.
Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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