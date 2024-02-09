Рейтинг@Mail.ru
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 09.02.2024 (обновлено: 17:40 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/daniya-1926474004.html
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы - РИА Новости, 09.02.2024
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы
Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:33
2024-02-09T17:40
дания
москва
дмитрий песков
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – приводит слова Поульсена агентство Рейтер. При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО через три-пять лет. В сообщении СМИ между тем не уточняется, о чьей разведке идет речь. Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды. Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926450388.html
дания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_151:0:3607:2592_1920x0_80_0_0_687f6ef1ca5f62aa006d63f0fdf5bdaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, москва, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато
Дания, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы

Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие 5 лет

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин
Вчера, 02:35
"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – приводит слова Поульсена агентство Рейтер. При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО через три-пять лет. В сообщении СМИ между тем не уточняется, о чьей разведке идет речь.
Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды.
Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада
Вчера, 15:57
 
ДанияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала