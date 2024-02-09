https://ria.ru/20240209/daniya-1926474004.html
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы - РИА Новости, 09.02.2024
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы
Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:33
2024-02-09T17:33
2024-02-09T17:40
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – приводит слова Поульсена агентство Рейтер. При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО через три-пять лет. В сообщении СМИ между тем не уточняется, о чьей разведке идет речь. Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды. Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html
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дания, москва, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато
Дания, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы
Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие 5 лет
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин
"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – приводит слова Поульсена агентство Рейтер. При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО через три-пять лет. В сообщении СМИ между тем не уточняется, о чьей разведке идет речь.
Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды.
Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада