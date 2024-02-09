https://ria.ru/20240209/daniya-1926474004.html

Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы

Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы - РИА Новости, 09.02.2024

Дания планирует увеличить военные инвестиции из-за якобы российской угрозы

Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:33

2024-02-09T17:33

2024-02-09T17:40

дания

москва

дмитрий песков

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за якобы "угроз" со стороны РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – приводит слова Поульсена агентство Рейтер. При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО через три-пять лет. В сообщении СМИ между тем не уточняется, о чьей разведке идет речь. Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды. Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926450388.html

дания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дания, москва, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато