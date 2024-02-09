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Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки
Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки - РИА Новости, 09.02.2024
Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки
Глава Центральной избирательный комиссии РФ Элла Памфилова отметила необходимость в оперативном решении вопроса с избирательными бюллетенями из-за изменившейся... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:15
2024-02-09T15:15
2024-02-09T15:15
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политика
элла памфилова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательный комиссии РФ Элла Памфилова отметила необходимость в оперативном решении вопроса с избирательными бюллетенями из-за изменившейся ситуации, в том числе из-за сложностей в доставке бюллетеней за рубежом. На заседании в пятницу ЦИК РФ утвердил текст бюллетеня на выборы президента РФ. "Очень хорошо, что мы так оперативно сегодня именно рассматриваем этот вопрос. Поскольку у нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней в участки за пределами РФ, то есть, в данном случае, с учетом нынешних обстоятельств, каждый день нам дорог", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ
Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки
Памфилова: усложнилась логистика по доставке бюллетеней в участки за границей
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательный комиссии РФ Элла Памфилова отметила необходимость в оперативном решении вопроса с избирательными бюллетенями из-за изменившейся ситуации, в том числе из-за сложностей в доставке бюллетеней за рубежом.
На заседании в пятницу ЦИК РФ утвердил текст бюллетеня на выборы президента РФ.
"Очень хорошо, что мы так оперативно сегодня именно рассматриваем этот вопрос. Поскольку у нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней в участки за пределами РФ, то есть, в данном случае, с учетом нынешних обстоятельств, каждый день нам дорог", - сказала Памфилова.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.