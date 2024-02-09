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Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки

Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки - РИА Новости, 09.02.2024

Памфилова сообщила о сложностях в доставке бюллетеней в зарубежные участки

Глава Центральной избирательный комиссии РФ Элла Памфилова отметила необходимость в оперативном решении вопроса с избирательными бюллетенями из-за изменившейся... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:15

2024-02-09T15:15

2024-02-09T15:15

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

россия

цик рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательный комиссии РФ Элла Памфилова отметила необходимость в оперативном решении вопроса с избирательными бюллетенями из-за изменившейся ситуации, в том числе из-за сложностей в доставке бюллетеней за рубежом. На заседании в пятницу ЦИК РФ утвердил текст бюллетеня на выборы президента РФ. "Очень хорошо, что мы так оперативно сегодня именно рассматриваем этот вопрос. Поскольку у нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней в участки за пределами РФ, то есть, в данном случае, с учетом нынешних обстоятельств, каждый день нам дорог", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, элла памфилова, россия, цик рф