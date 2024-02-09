https://ria.ru/20240209/briks-1926296144.html
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС - РИА Новости, 09.02.2024
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС
Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:29
2024-02-09T02:29
2024-02-09T02:29
владимир путин
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брикс
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что касается БРИКС в целом – Россия стала председателем БРИКС с этого года, – то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин напомнил, что в 1992 году доля стран "семёрки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семёрки", отметил президент России. "И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно. Это будет происходить и дальше: как солнце встаёт – помешать невозможно, надо к этому приспособиться", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/briks-1926175014.html
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Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС
Путин: страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами