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Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС - РИА Новости, 09.02.2024
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02:29 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/briks-1926296144.html
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС - РИА Новости, 09.02.2024
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС
Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:29
2024-02-09T02:29
владимир путин
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украина
брикс
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что касается БРИКС в целом – Россия стала председателем БРИКС с этого года, – то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин напомнил, что в 1992 году доля стран "семёрки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семёрки", отметил президент России. "И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно. Это будет происходить и дальше: как солнце встаёт – помешать невозможно, надо к этому приспособиться", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, украина, брикс, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Россия, Украина, БРИКС, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС

Путин: страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"А что касается БРИКС в целом – Россия стала председателем БРИКС с этого года, – то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Путин напомнил, что в 1992 году доля стран "семёрки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семёрки", отметил президент России.
"И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно. Это будет происходить и дальше: как солнце встаёт – помешать невозможно, надо к этому приспособиться", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаБРИКСТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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