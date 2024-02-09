https://ria.ru/20240209/bilayn-1926390175.html

Beeline cloud представил новую платформу виртуализации

Beeline cloud представил новую платформу виртуализации - РИА Новости, 09.02.2024

Beeline cloud представил новую платформу виртуализации

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и разработчик ПО vStack ("виСтэк") представили совместный продукт: платформу... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:30

2024-02-09T13:30

2024-02-09T15:30

технологии

вымпелком

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и разработчик ПО vStack ("виСтэк") представили совместный продукт: платформу BeeCloud Stack ("Биклауд Стэк", гиперконвергентное решение для управления публичными и частными виртуальными ресурсами, 18+), сообщает beeline cloud.Назначение платформы — стать заменой иностранным решениям в области виртуализации и предоставить российским организациям конкурентоспособный отечественный сервис.BeeCloud Stack предоставляет сервис по модели публичного, частного и гибридного облака, и дает возможность управлять им в рамках единого интерфейса. Особенности платформы: производительная операционная система собственной разработки, резервное копирование, поддержка моментальных снимков, а также протоколов обмена данными iSCSI (интерфейс малых компьютерных систем) и NFS (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия). Платформа проста в обслуживании и не требует большого числа высококвалифицированных инженеров.В основе BeeCloud Stack — гиперконвергентная платформа vStack. Это отечественная разработка, созданная на проприетарных технологиях. vStack отличается легковесностью и высокой производительностью. Ключевые характеристики платформы: экономическая эффективность (использование большего количества ресурсов центрального процессора, нежели имеющиеся в наличии) в вычислительном слое — до 900%, высокая производительность системы хранения данных, простота эксплуатации за счет единого API (программный интерфейс приложения), создание виртуальных машин с гибкой кастомизацией, широкий выбор отечественных и западных гостевых операционных систем. "Запуск BeeCloud Stack – важный шаг в развитии отечественных продуктов компании. Мы запустили эту платформу, чтобы предоставить российским компаниям и организациям конкурентоспособное решение в области виртуализации, заменяя импортные аналоги и обеспечивая высокий стандарт обслуживания. Мы намерены использовать мощности нашего собственного Центра обработки данных (ЦОД) в Ярославле. Модули ЦОДа соответствуют всем передовым требованиям по сервису и мониторингу, в них организована круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам beeline cloud Александра Михалюка.По словам генерального директора vStack Евгения Карпова, многие представители бизнеса уже осознали необходимость импортозамещения, однако по разным причинам не спешат мигрировать с зарубежных решений."Партнерство с таким крупным участником рынка свидетельствует о соответствии характеристик vStack высоким требованиям отрасли. Сочетание разработок beeline cloud и vStack, усиливающих друг друга, создает новый продукт, который сможет стать достойной заменой иностранным продуктам", - подчеркнул он.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvok1SB9t

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, вымпелком, билайн, мобильная связь