https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926339417.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников - РИА Новости, 09.02.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников
Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:34
2024-02-09T07:34
2024-02-09T07:49
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
черное море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html
россия
черное море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черное море, краснодарский край
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Краснодарский край
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над Россией 19 БПЛА ВСУ