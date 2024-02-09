Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 09.02.2024 (обновлено: 07:49 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926339417.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников - РИА Новости, 09.02.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников
Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:34
2024-02-09T07:49
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
черное море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html
россия
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, черное море, краснодарский край
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Краснодарский край
Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над Россией 19 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала