https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926339417.html

Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников

Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников - РИА Новости, 09.02.2024

Над территорией России за ночь нейтрализовали 19 беспилотников

Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:34

2024-02-09T07:34

2024-02-09T07:49

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

черное море

краснодарский край

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html

россия

черное море

краснодарский край

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россия, безопасность, черное море, краснодарский край