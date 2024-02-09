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В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник - РИА Новости, 09.02.2024
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10:55 09.02.2024 (обновлено: 13:15 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bespilotnik-1926371506.html
В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник
В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник - РИА Новости, 09.02.2024
В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник
Средства РЭБ нейтрализовали ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:55
2024-02-09T13:15
специальная военная операция на украине
нижегородская область
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - написал Носков.Минувшей ночью Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении системами ПВО 19 украинских беспилотников в четырех регионах России: над территорией Брянской, Орловской, Курской областей и акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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нижегородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Безопасность
В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник

Мэр Дзержинска Носков сообщил о ночной атаке беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - написал Носков.
Минувшей ночью Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении системами ПВО 19 украинских беспилотников в четырех регионах России: над территорией Брянской, Орловской, Курской областей и акваторией Черного моря.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьБезопасность
 
 
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