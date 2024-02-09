https://ria.ru/20240209/bespilotnik-1926371506.html

В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник

В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник - РИА Новости, 09.02.2024

В Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник

Средства РЭБ нейтрализовали ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:55

2024-02-09T10:55

2024-02-09T13:15

специальная военная операция на украине

нижегородская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2c61f6a0b5b1aa28c3250725a0abf2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - написал Носков.Минувшей ночью Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении системами ПВО 19 украинских беспилотников в четырех регионах России: над территорией Брянской, Орловской, Курской областей и акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, безопасность