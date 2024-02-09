https://ria.ru/20240209/berlin-1926463608.html

Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом

Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом - РИА Новости, 09.02.2024

Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом

Неудивительно, что Берлин голосует в Генассамблее ООН против борьбы с героизацией нацизма, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:53

2024-02-09T16:53

2024-02-09T16:53

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берлин (город)

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ООН, 9 фев - РИА Новости. Неудивительно, что Берлин голосует в Генассамблее ООН против борьбы с героизацией нацизма, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя вскрывшиеся факты о деде главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Издание Bild утверждает, что дед Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в вермахте, при этом сама политик о такой характеристике якобы не знала. "Многое становится более понятным… неудивительно, что Германия сейчас голосует в Генеральной Ассамблее ООН против осуждения героизации нацизма", - указал Полянский. В публикации издания звучит вопрос: "Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" На запрос таблоида МИД ФРГ ответил, что Бербок не знала о существовании данных документов. В то же время Bild сообщает, что почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм. ГА ООН ежегодно принимает резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ регулярно поддерживает Израиль. В декабре за резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 государств. Среди тех, кто выступил против, оказалась Германия. Также против выступили США, Великобритания, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.

https://ria.ru/20240127/natsizm-1923814725.html

https://ria.ru/20231220/natsizm-1916920926.html

германия

берлин (город)

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в мире, германия, берлин (город), россия, анналена бербок, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон