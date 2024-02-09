Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/berlin-1926463608.html
Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом
Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом - РИА Новости, 09.02.2024
Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом
Неудивительно, что Берлин голосует в Генассамблее ООН против борьбы с героизацией нацизма, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:53
2024-02-09T16:53
в мире
германия
берлин (город)
россия
анналена бербок
дмитрий полянский
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
ООН, 9 фев - РИА Новости. Неудивительно, что Берлин голосует в Генассамблее ООН против борьбы с героизацией нацизма, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя вскрывшиеся факты о деде главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Издание Bild утверждает, что дед Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в вермахте, при этом сама политик о такой характеристике якобы не знала. "Многое становится более понятным… неудивительно, что Германия сейчас голосует в Генеральной Ассамблее ООН против осуждения героизации нацизма", - указал Полянский. В публикации издания звучит вопрос: "Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" На запрос таблоида МИД ФРГ ответил, что Бербок не знала о существовании данных документов. В то же время Bild сообщает, что почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм. ГА ООН ежегодно принимает резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ регулярно поддерживает Израиль. В декабре за резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 государств. Среди тех, кто выступил против, оказалась Германия. Также против выступили США, Великобритания, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
https://ria.ru/20240127/natsizm-1923814725.html
https://ria.ru/20231220/natsizm-1916920926.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), россия, анналена бербок, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Полянский рассказал, почему Берлин голосует против борьбы с нацизмом

Полянский: Берлин голосует в ООН против борьбы с героизацией нацизма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 фев - РИА Новости. Неудивительно, что Берлин голосует в Генассамблее ООН против борьбы с героизацией нацизма, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя вскрывшиеся факты о деде главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Издание Bild утверждает, что дед Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в вермахте, при этом сама политик о такой характеристике якобы не знала.
Мемориальный комплекс Менора на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста
27 января, 10:58
"Многое становится более понятным… неудивительно, что Германия сейчас голосует в Генеральной Ассамблее ООН против осуждения героизации нацизма", - указал Полянский.
В публикации издания звучит вопрос: "Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?"
На запрос таблоида МИД ФРГ ответил, что Бербок не знала о существовании данных документов. В то же время Bild сообщает, что почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм.
ГА ООН ежегодно принимает резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ регулярно поддерживает Израиль. В декабре за резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 государств. Среди тех, кто выступил против, оказалась Германия. Также против выступили США, Великобритания, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма
20 декабря 2023, 12:51
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияАнналена БербокДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала