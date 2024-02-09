https://ria.ru/20240209/berlin-1926426430.html

В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль

В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль - РИА Новости, 09.02.2024

В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль

Четверо неизвестных напали на инкассаторский автомобиль в Берлине и ограбили его, один из инкассаторов ранен, сумма похищенного неизвестна, сообщает газета Bild РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:41

2024-02-09T14:41

2024-02-09T14:42

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четверо неизвестных напали на инкассаторский автомобиль в Берлине и ограбили его, один из инкассаторов ранен, сумма похищенного неизвестна, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. "На двух охранников напали возле банка, ранив по меньшей мере одного из них в голову", - приводит издание слова пресс-секретаря Берлинской полиции Яны Берндт. Уточняется, что нападение произошло в пятницу около 9 утра (11 мск), когда автомобиль подъезжал к отделению банка Volksbank. Напавших на двух инкассаторов было четверо, отмечает газета. По информации издания, грабители отобрали их оружие и вынесли по меньшей мере один ящик с деньгами, после чего скрылись. Отмечается, что вскоре полиция обнаружила неподалеку от места нападения горящий автомобиль, однако неизвестно, принадлежал ли он грабителям.

https://ria.ru/20240209/politsiya-1926418738.html

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в мире, берлин (город), bild, авто, volksbank