https://ria.ru/20240209/berlin-1926426430.html
В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль
В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль - РИА Новости, 09.02.2024
В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль
Четверо неизвестных напали на инкассаторский автомобиль в Берлине и ограбили его, один из инкассаторов ранен, сумма похищенного неизвестна, сообщает газета Bild РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:41
2024-02-09T14:41
2024-02-09T14:42
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четверо неизвестных напали на инкассаторский автомобиль в Берлине и ограбили его, один из инкассаторов ранен, сумма похищенного неизвестна, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. "На двух охранников напали возле банка, ранив по меньшей мере одного из них в голову", - приводит издание слова пресс-секретаря Берлинской полиции Яны Берндт. Уточняется, что нападение произошло в пятницу около 9 утра (11 мск), когда автомобиль подъезжал к отделению банка Volksbank. Напавших на двух инкассаторов было четверо, отмечает газета. По информации издания, грабители отобрали их оружие и вынесли по меньшей мере один ящик с деньгами, после чего скрылись. Отмечается, что вскоре полиция обнаружила неподалеку от места нападения горящий автомобиль, однако неизвестно, принадлежал ли он грабителям.
https://ria.ru/20240209/politsiya-1926418738.html
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в мире, берлин (город), bild, авто, volksbank
В мире, Берлин (город), Bild, Авто, Volksbank
В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль
В Берлине ограбили инкассаторский автомобиль, один человек пострадал