https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html

Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок

Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок - РИА Новости, 09.02.2024

Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:19

2024-02-09T12:19

2024-02-09T14:01

в мире

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, пишет Bild со ссылкой на исторические документы."Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма", — говорится в статье.Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Внучка Вальдемара и нынешняя глава МИД упоминала, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила."Когда Анналена Баербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" — задается вопросом издание.В МИД на запрос таблоида ответили, что Бербок не знала о таких документах. При этом, отмечает Bild, почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20240202/berbok-1925059945.html

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в мире, германия, анналена бербок