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Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок - РИА Новости, 09.02.2024
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12:19 09.02.2024 (обновлено: 14:01 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html
Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок
Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок - РИА Новости, 09.02.2024
Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок
Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:19
2024-02-09T14:01
в мире
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, пишет Bild со ссылкой на исторические документы."Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма", — говорится в статье.Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Внучка Вальдемара и нынешняя глава МИД упоминала, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила."Когда Анналена Баербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" — задается вопросом издание.В МИД на запрос таблоида ответили, что Бербок не знала о таких документах. При этом, отмечает Bild, почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
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в мире, германия, анналена бербок
В мире, Германия, Анналена Бербок
Крупное немецкое СМИ раскрыло страшную тайну семьи Бербок

Bild: дед главы МИД ФРГ Бербок был национал-социалистом и служил в вермахте

© Фото опубликовано BildВальдемар Бербок
Вальдемар Бербок
© Фото опубликовано Bild
Вальдемар Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, пишет Bild со ссылкой на исторические документы.
«
"Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма", — говорится в статье.
Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.
Внучка Вальдемара и нынешняя глава МИД упоминала, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила.
"Когда Анналена Баербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" — задается вопросом издание.
В МИД на запрос таблоида ответили, что Бербок не знала о таких документах. При этом, отмечает Bild, почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм.
* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
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