https://ria.ru/20240209/belgorod-1926377551.html

ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 50 раз за сутки

ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 50 раз за сутки - РИА Новости, 09.02.2024

ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 50 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали регион более 50 раз, пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:17

2024-02-09T11:17

2024-02-09T11:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали регион более 50 раз, пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора за 8 февраля, украинские военные обстреляли шесть муниципалитетов 46 снарядами, включая три устройства с БПЛА. Также на область были атаки 5 дронами-камикадзе, один беспилотник самолетного типа был сбит. Больше всего, как и днем ранее, досталось Шебекинскому округу, где были ранены шесть мирных жителей. Согласно данным сводок с начала месяца, количество атак в среднем составляет 45 в день: от 92 обстрелов 1 февраля до 17 - 2 февраля. "В Белгородском районе в селе Нехотеевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. В селе Бессоновка системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", - написал Гладков.Он добавил, что после отражения атак средствами ПВО выявлены новые разрушения в поселке Разумное, Новосадовском, Майском и Стрелецком сельских поселениях. Повреждена кровля в многоквартирном доме, пострадали 20 домовладений, 21 автомобиль, одно производственное помещение, гараж, хозпостройка и крыша социального объекта. В Волоконовском районе, по словам главы области, два раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 11 минометных снарядов, повреждена ЛЭП. В Краснояружском районе в селе Староселье с дрона сброшен осколочный боеприпас, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Ржевка выпущено 14 снарядов кассетного типа из РСЗО "Вампир". Пострадали пять человек... Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, также повреждены 7 автомобилей. В селе Новая Таволжанка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из дронов-камикадзе атаковал рейсовый автобус с мирными жителями. В результате взрыва есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения ноги. Вся необходимая помощь мужчине оказана, и он отпущен на амбулаторное лечение домой. Помимо автобуса в селе повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по хутору Мухин – 4 минометных снаряда", - сообщил глава области. Как отметил Гладков, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в Яковлевском округе в селе Гостищево в районе железнодорожного вокзала из-за падения осколков произошло провисание контактной линии электросети. Контактная линия уже восстановлена, поезда ходят согласно расписанию. По данным Минобороны РФ, 8 февраля около 16.30 средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Позже в ведомстве добавили, что около 17.30 мск российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов РСЗО "Ураган" и еще четыре - РСЗО "Ольха".

https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html

белгородская область

белгородский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков