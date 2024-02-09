https://ria.ru/20240209/baykal-1926447327.html

На Байкале открыли "ледовую дорогу" на остров Ольхон

На Байкале открыли "ледовую дорогу" на остров Ольхон - РИА Новости, 09.02.2024

На Байкале открыли "ледовую дорогу" на остров Ольхон

На Байкале открыли "ледовую дорогу" на остров Ольхон, ориентировочно она будет работать до середины апреля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:06

2024-02-09T18:06

2024-02-09T18:06

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ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. На Байкале открыли "ледовую дорогу" на остров Ольхон, ориентировочно она будет работать до середины апреля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутской области открыли ледовую дорогу на самый крупный остров озера Байкал - Ольхон. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский - Баяндай - Еланцы - Хужир и единственным безопасным способом попасть на остров", - сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в настоящее время открыт участок дороги протяженностью 11 километров. Он начинается на материковой части, у поселения Куркут, и заканчивается на острове Ольхон в местности Иркутская Губа. Этот участок выходит на грунтовую дорогу, ведущую в самый крупный населённый пункт острова - село Хужир. Также в этом году впервые принято решение проложить ледовую дорогу до Шебетского залива. Сейчас на нем есть ледовые трещины и нажимы. Открыть участок для движения транспорта планируют 15 февраля. Для оперативного контроля на ледовой дороге круглосуточно работают онлайн-камеры. Дорожники ежедневно следят за состоянием трассы, толщиной и структурой льда. На Байкале толщина льда не одинаковая, она колеблется от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, нередко образуются трещины. Это может привести к провалу машин под лед, травмированию или гибели людей. Отмечается также, что ледовая переправа на Ольхон обычно работает с начала февраля до середины апреля.

https://ria.ru/20240202/baykal-1924964589.html

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