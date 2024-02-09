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Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью - РИА Новости, 09.02.2024
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:50
2024-02-09T23:50
2024-02-09T23:50
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". "Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно", - сказал Байден на встрече в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден прикрепил к лацкану пиджака значок в виде флагов США и Украины. Верхняя палата конгресса сейчас рассматривает законопроект о выделении из бюджета средств в помощь союзникам США, включая Украину, для которой Байден запросил 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью