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Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью - РИА Новости, 09.02.2024
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23:50 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/bayden-1926519071.html
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью - РИА Новости, 09.02.2024
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:50
2024-02-09T23:50
в мире
украина
сша
германия
джо байден
олаф шольц
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". "Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно", - сказал Байден на встрече в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден прикрепил к лацкану пиджака значок в виде флагов США и Украины. Верхняя палата конгресса сейчас рассматривает законопроект о выделении из бюджета средств в помощь союзникам США, включая Украину, для которой Байден запросил 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью

Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности".
"Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно", - сказал Байден на встрече в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии
8 февраля, 08:00
Байден прикрепил к лацкану пиджака значок в виде флагов США и Украины.
Верхняя палата конгресса сейчас рассматривает законопроект о выделении из бюджета средств в помощь союзникам США, включая Украину, для которой Байден запросил 60 миллиардов долларов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
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В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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