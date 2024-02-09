https://ria.ru/20240209/bayden-1926519071.html

Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью

Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью - РИА Новости, 09.02.2024

Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью

Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:50

2024-02-09T23:50

2024-02-09T23:50

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джо байден

олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить финансирование Украины и заявил, что неспособность сделать это сродни "преступной халатности". "Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно", - сказал Байден на встрече в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден прикрепил к лацкану пиджака значок в виде флагов США и Украины. Верхняя палата конгресса сейчас рассматривает законопроект о выделении из бюджета средств в помощь союзникам США, включая Украину, для которой Байден запросил 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

украина

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц