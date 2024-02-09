https://ria.ru/20240209/bayden-1926513156.html
Маск оценил идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия
Маск оценил идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия - РИА Новости, 09.02.2024
Маск оценил идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия
Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над способностями президента США Джо Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти: РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:29
2024-02-09T22:29
2024-02-09T22:54
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абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над способностями президента США Джо Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти: бизнесмен со смехом оценил идею задать лидеру США контрольные вопросы по типу "в какой стране есть пирамиды", если вдруг тот решит применить ядерное оружие.В соцсети Х журналист сатирического новостного портала, комментируя ночное выступление Байдена, с иронией подшутил над американским президентом."Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например "в какой стране большие пирамиды и сфинкс", - говорится в публикации, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.При этом в ночь на пятницу Байден назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.В комментариях другие пользователи призывают также "не давать ему такого права" распоряжаться ядерным оружием или не мучить президента США сложными вопросами о Египте, а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.При этом сенатор Майк Ли, предвкушая встречу Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, спрашивает у президента, будет ли он угощать "египетскими тако" коллегу из Германии.Байден в ходе специального выступления в Белом доме накануне выразил возмущение из-за части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой президент назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Глава США заверил, что с его памятью "всё хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html
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в мире, сша, египет, мексика, джо байден, илон маск, абдель фаттах ас-сиси
В мире, США, Египет, Мексика, Джо Байден, Илон Маск, Абдель Фаттах ас-Сиси
Маск оценил идею проверки Байдена перед применением ядерного оружия
Маск посмеялся над идеей проверить Байдена перед применением ядерного оружия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над способностями президента США Джо Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти: бизнесмен со смехом оценил идею задать лидеру США контрольные вопросы по типу "в какой стране есть пирамиды", если вдруг тот решит применить ядерное оружие.
В соцсети Х журналист сатирического новостного портала, комментируя ночное выступление Байдена, с иронией подшутил над американским президентом.
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"Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например "в какой стране большие пирамиды и сфинкс", - говорится в публикации, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.
При этом в ночь на пятницу Байден назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
президентом Мексики.
В комментариях другие пользователи призывают также "не давать ему такого права" распоряжаться ядерным оружием или не мучить президента США сложными вопросами о Египте, а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.
Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора
При этом сенатор Майк Ли, предвкушая встречу Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
, спрашивает у президента, будет ли он угощать "египетскими тако" коллегу из Германии.
Байден в ходе специального выступления в Белом доме накануне выразил возмущение из-за части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой президент назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Глава США заверил, что с его памятью "всё хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.
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Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма
.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне
ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
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