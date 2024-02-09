Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"
Белый дом: Байден перепутал только страну, говоря про "президента Мексики Сиси"
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из зарубежных лидеров "президентом Мексики Сиси". В Белом доме указали, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Выступая в четверг вечером перед журналистами, глава администрации США кратко коснулся проблематики конфликта в Газе, заявив, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Сразу после он перешел к рассказу о договоренностях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. А непосредственно перед этим Байден попытался ответить на критику в связи с возможным ослаблением его мыслительных способностей, заверяя, что не жалуется на остроту ума и снижение памяти.
"Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме.
При этом в своем выступлении Байден, старейший президент в истории США, несколько раз эмоционально ответил на утверждения об ослаблении его здоровья и памяти. "Моя память в порядке", -— подчеркивал он в разговоре с журналистами.