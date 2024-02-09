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Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси" - РИА Новости, 09.02.2024
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05:30 09.02.2024 (обновлено: 08:44 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328427.html
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси" - РИА Новости, 09.02.2024
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"
Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:30
2024-02-09T08:44
сша
мексика
в мире
египет
джо байден
абдель фаттах ас-сиси
биньямин нетаньяху
хамас
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из зарубежных лидеров "президентом Мексики Сиси". В Белом доме указали, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Выступая в четверг вечером перед журналистами, глава администрации США кратко коснулся проблематики конфликта в Газе, заявив, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Сразу после он перешел к рассказу о договоренностях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. А непосредственно перед этим Байден попытался ответить на критику в связи с возможным ослаблением его мыслительных способностей, заверяя, что не жалуется на остроту ума и снижение памяти. "Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме. При этом в своем выступлении Байден, старейший президент в истории США, несколько раз эмоционально ответил на утверждения об ослаблении его здоровья и памяти. "Моя память в порядке", -— подчеркивал он в разговоре с журналистами.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926320374.html
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сша, мексика, в мире, египет, джо байден, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, хамас
США, Мексика, В мире, Египет, Джо Байден, Абдель Фаттах ас-Сиси, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"

Белый дом: Байден перепутал только страну, говоря про "президента Мексики Сиси"

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из зарубежных лидеров "президентом Мексики Сиси". В Белом доме указали, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Выступая в четверг вечером перед журналистами, глава администрации США кратко коснулся проблематики конфликта в Газе, заявив, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Сразу после он перешел к рассказу о договоренностях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. А непосредственно перед этим Байден попытался ответить на критику в связи с возможным ослаблением его мыслительных способностей, заверяя, что не жалуется на остроту ума и снижение памяти.
"Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме.
При этом в своем выступлении Байден, старейший президент в истории США, несколько раз эмоционально ответил на утверждения об ослаблении его здоровья и памяти. "Моя память в порядке", -— подчеркивал он в разговоре с журналистами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора
04:30
 
СШАМексикаВ миреЕгипетДжо БайденАбдель Фаттах ас-СисиБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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