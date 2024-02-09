https://ria.ru/20240209/bayden-1926328427.html

Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"

Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси" - РИА Новости, 09.02.2024

Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"

Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:30

2024-02-09T05:30

2024-02-09T08:44

сша

мексика

в мире

египет

джо байден

абдель фаттах ас-сиси

биньямин нетаньяху

хамас

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку и назвавшего в контексте конфликта в Газе одного из зарубежных лидеров "президентом Мексики Сиси". В Белом доме указали, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Выступая в четверг вечером перед журналистами, глава администрации США кратко коснулся проблематики конфликта в Газе, заявив, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Сразу после он перешел к рассказу о договоренностях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. А непосредственно перед этим Байден попытался ответить на критику в связи с возможным ослаблением его мыслительных способностей, заверяя, что не жалуется на остроту ума и снижение памяти. "Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме. При этом в своем выступлении Байден, старейший президент в истории США, несколько раз эмоционально ответил на утверждения об ослаблении его здоровья и памяти. "Моя память в порядке", -— подчеркивал он в разговоре с журналистами.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926320374.html

сша

мексика

египет

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сша, мексика, в мире, египет, джо байден, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, хамас