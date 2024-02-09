https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html
Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем
Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем - РИА Новости, 09.02.2024
Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем
Президент США Джо Байден в четверг ответил на критику ослабления его памяти в силу возрастных изменений, заявив, что его память в порядке, но тут же оговорился, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:49
2024-02-09T04:49
2024-02-09T08:39
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг ответил на критику ослабления его памяти в силу возрастных изменений, заявив, что его память в порядке, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Не анонсированное заранее выступление американского лидера перед журналистами состоялось около 20:00 часов по вашингтонскому времени (04:00 пятницы мск). Первую часть своего выступления он посвятил докладу спецпрокурора Роберта Хера по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами в бытность вице-президентом. Вслед за этим президент США согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала опасения по поводу слабеющей памяти главы государства на фоне его преклонного возраста. "Моя память в порядке", — несколько раз эмоционально подчеркнул Байден в беседе с журналистами на площадке Белого дома. Однако впоследствии, затрагивая проблематику продолжающегося конфликта в секторе Газа, американский лидер вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем и приписав ему руководящую должность совершенно другой страны. "Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа", — сказал Байден.
https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html
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израиль, сша, мексика, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире
Израиль, США, Мексика, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, В мире
Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем
Байден парировал критику своей памяти и тут же назвал Нетаньяху чужим именем
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг ответил на критику ослабления его памяти в силу возрастных изменений, заявив, что его память в порядке, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.
Не анонсированное заранее выступление американского лидера перед журналистами состоялось около 20:00 часов по вашингтонскому времени (04:00 пятницы мск). Первую часть своего выступления он посвятил докладу спецпрокурора Роберта Хера по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами в бытность вице-президентом.
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Вслед за этим президент США согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала опасения по поводу слабеющей памяти главы государства на фоне его преклонного возраста.
"Моя память в порядке", — несколько раз эмоционально подчеркнул Байден в беседе с журналистами на площадке Белого дома.
Однако впоследствии, затрагивая проблематику продолжающегося конфликта в секторе Газа, американский лидер вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем и приписав ему руководящую должность совершенно другой страны.
"Как вам известно, изначально президент Мексики
Сиси (Байден, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа", — сказал Байден.
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах