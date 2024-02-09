https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html

Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем

Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем - РИА Новости, 09.02.2024

Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем

Президент США Джо Байден в четверг ответил на критику ослабления его памяти в силу возрастных изменений, заявив, что его память в порядке, но тут же оговорился, РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:49

2024-02-09T04:49

2024-02-09T08:39

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг ответил на критику ослабления его памяти в силу возрастных изменений, заявив, что его память в порядке, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Не анонсированное заранее выступление американского лидера перед журналистами состоялось около 20:00 часов по вашингтонскому времени (04:00 пятницы мск). Первую часть своего выступления он посвятил докладу спецпрокурора Роберта Хера по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами в бытность вице-президентом. Вслед за этим президент США согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала опасения по поводу слабеющей памяти главы государства на фоне его преклонного возраста. "Моя память в порядке", — несколько раз эмоционально подчеркнул Байден в беседе с журналистами на площадке Белого дома. Однако впоследствии, затрагивая проблематику продолжающегося конфликта в секторе Газа, американский лидер вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем и приписав ему руководящую должность совершенно другой страны. "Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа", — сказал Байден.

https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html

https://ria.ru/20240208/ogovorki-1926276332.html

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