https://ria.ru/20240209/bayden-1926320374.html

Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора

Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора - РИА Новости, 09.02.2024

Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора

Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, и никакие советы ему не... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:30

2024-02-09T04:30

2024-02-09T04:30

джо байден

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, и никакие советы ему не нужны. Специальный прокурор Роберт Хёр в четверг опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В докладе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью, даже не вспомнил, когда был вице-президентом. "Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. "С моей памятью все в порядке... взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом", - заявил президент США.

https://ria.ru/20240208/ogovorki-1926276332.html

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джо байден, в мире, сша