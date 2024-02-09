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Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора
Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора - РИА Новости, 09.02.2024
Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора
Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, и никакие советы ему не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:30
2024-02-09T04:30
2024-02-09T04:30
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, и никакие советы ему не нужны. Специальный прокурор Роберт Хёр в четверг опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В докладе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью, даже не вспомнил, когда был вице-президентом. "Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. "С моей памятью все в порядке... взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом", - заявил президент США.
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джо байден, в мире, сша
Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора
Байден в ответ на доклад спецпрокурора заверил, что с его памятью все хорошо
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, и никакие советы ему не нужны.
Специальный прокурор Роберт Хёр в четверг опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как отмечалось, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В докладе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью, даже не вспомнил, когда был вице-президентом.
"Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.
"С моей памятью все в порядке... взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом", - заявил президент США.
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах