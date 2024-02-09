https://ria.ru/20240209/bayden-1926317568.html

Байден возмутился словам в отчете спецпрокурора о проблемах с его памятью

Байден возмутился словам в отчете спецпрокурора о проблемах с его памятью - РИА Новости, 09.02.2024

Байден возмутился словам в отчете спецпрокурора о проблемах с его памятью

Джо Байдена возмутил отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, в котором президент США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью", РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:10

2024-02-09T04:10

2024-02-09T09:23

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Джо Байдена возмутил отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, в котором президент США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью", об этом глава Белого дома заявил в неанонсированном обращении к нации, при этом тут же допустив оговорку в имени и должности премьера Израиля Беньямина Нетаньяху."Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", — сказал Байден, выступая в Белом доме.Комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, тот сжал зубы от гнева."Как он, черт возьми, смел поднимать эту тему!" — заявил американский лидер.По утверждению Байдена, он помнит, когда скончался его сын, и проводит поминальные мероприятия."Мне не нужно, чтобы кто-то мне напоминал об этом", — заверил он.Президент США заверил, что с его памятью "все хорошо" и призвал посмотреть, что он сделал за срок президентства.Вслед за этим Байден согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала опасения по поводу его слабеющей памяти на фоне преклонного возраста."Моя память в порядке", — несколько раз эмоционально подчеркнул глава государства.Однако впоследствии, комментируя конфликт в секторе Газа, американский лидер вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем и приписав ему руководящую должность совершенно другой страны."Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду премьера Израиля Биньямина Нетаньяху или президента Египта Фаттаха ас-Сиси - ред.) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа", - сказал Байден.Позднее Белый дом заявил, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта ас-Сиси.В четверг в США был опубликован отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.Секретные документы, относящиеся к периоду вице-президентства Байдена нашли в связанном с ним аналитическом центре в Вашингтоне. Документы находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом для обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html

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сша, в мире, вашингтон (штат), джо байден, линдси грэм, дональд трамп, выборы президента сша