https://ria.ru/20240209/bayden-1926310378.html
Байден выступит с неанонсированным обращением к нации
Байден выступит с неанонсированным обращением к нации - РИА Новости, 09.02.2024
Байден выступит с неанонсированным обращением к нации
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в 3.45 по московскому времени выступит с обращением. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:31
2024-02-09T03:31
2024-02-09T08:18
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в 3.45 по московскому времени выступит с обращением.О выступлении Байдена при этом ранее не сообщалось. На данный момент неизвестно, по какой теме выступит американский президент - она не раскрывается.Выступление покажут в 19.45 по местному времени (3.45 мск).
https://ria.ru/20240106/priglashenie-1919988082.html
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сша, джо байден, в мире
Байден выступит с неанонсированным обращением к нации
Байден через несколько минут выступит с неанонсированным обращением к нации
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в 3.45 по московскому времени выступит с обращением.
О выступлении Байдена при этом ранее не сообщалось. На данный момент неизвестно, по какой теме выступит американский президент - она не раскрывается.
Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта
Выступление покажут в 19.45 по местному времени (3.45 мск).