https://ria.ru/20240209/bayden-1926310378.html

Байден выступит с неанонсированным обращением к нации

Байден выступит с неанонсированным обращением к нации - РИА Новости, 09.02.2024

Байден выступит с неанонсированным обращением к нации

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в 3.45 по московскому времени выступит с обращением. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:31

2024-02-09T03:31

2024-02-09T08:18

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в 3.45 по московскому времени выступит с обращением.О выступлении Байдена при этом ранее не сообщалось. На данный момент неизвестно, по какой теме выступит американский президент - она не раскрывается.Выступление покажут в 19.45 по местному времени (3.45 мск).

https://ria.ru/20240106/priglashenie-1919988082.html

сша

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сша, джо байден, в мире