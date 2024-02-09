Рейтинг@Mail.ru
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой" - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 09.02.2024 (обновлено: 00:44 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bayden-1926284164.html
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой" - РИА Новости, 09.02.2024
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"
Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:12
2024-02-09T00:44
сша
вашингтон (штат)
делавэр
джо байден
дональд трамп
линдси грэм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c97f971cac45c8e59e9c49aa5c92336.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке", говорится в опубликованном отчете спецпрокурора.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое в 2017-2019 годах использовал Байден. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.&quot;В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок&quot;, - говорится в отчете.Байден процитирован в документе так: "Если это было в 2013-м — когда я перестал быть вице-президентом?". "Во второй день интервью он забыл, когда его срок начался: "В 2009-м был ли я все еще вице-президентом?" - говорится в документе.Кроме того, Байден в ходе общения с командой спецпрокурора не помнил, когда скончался его сын, говорится в документе.Спецпрокурор заключил, что при описанных обстоятельствах забывчивость Байдена относительно хранившихся в его гараже в доме в штате Делавэр документах закономерна и является "невинной ошибкой", а не намеренной попыткой нарушить закон. "Мы также оценили то, что на суде Байден скорее всего представит себя присяжным, как он это делал в ходе опросов, в качестве сочувствующего пожилого мужчины с благими намерениями и слабой памятью", - говорится в отчете.Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо. При этом к отчету приложены фотографии из гаража Байдена, на которых в картонных коробках запечатлены секретные материалы.Сам Байден после публикации документов распространил заявление, в котором говорится, что в течение пяти часов давал показания 8 и 9 октября, пока на Ближнем Востоке разворачивался кризис из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль. При этом он выразил удовлетворение результатами расследования.Предвыборный штаб Дональда Трампа, в свою очередь, раскритиковал решение спецпрокурора не возбуждать дело против Байдена. "Если ты слишком стар, чтобы предстать перед судом, ты слишком стар, чтобы быть президентом. Джо Байден не в состоянии руководить страной", - говорится в заявлении директора предвыборного штаба Трампа по связям с общественностью,В последние дни Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися.Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма. Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
https://ria.ru/20231012/bayden-1902152254.html
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
https://ria.ru/20240207/impichment-1925828199.html
сша
вашингтон (штат)
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_85f86aa5b5b52587db2fec560c2d965e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), делавэр, джо байден, дональд трамп, линдси грэм, в мире
США, Вашингтон (штат), Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Линдси Грэм, В мире
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"

Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке", говорится в опубликованном отчете спецпрокурора.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое в 2017-2019 годах использовал Байден. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: Байдену вряд ли предъявят обвинения по делу о секретных документах
12 октября 2023, 01:55
«

"В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок", - говорится в отчете.

Байден процитирован в документе так: "Если это было в 2013-м — когда я перестал быть вице-президентом?". "Во второй день интервью он забыл, когда его срок начался: "В 2009-м был ли я все еще вице-президентом?" - говорится в документе.
Кроме того, Байден в ходе общения с командой спецпрокурора не помнил, когда скончался его сын, говорится в документе.
Спецпрокурор заключил, что при описанных обстоятельствах забывчивость Байдена относительно хранившихся в его гараже в доме в штате Делавэр документах закономерна и является "невинной ошибкой", а не намеренной попыткой нарушить закон.
"Мы также оценили то, что на суде Байден скорее всего представит себя присяжным, как он это делал в ходе опросов, в качестве сочувствующего пожилого мужчины с благими намерениями и слабой памятью", - говорится в отчете.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
4 января, 23:40
Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо. При этом к отчету приложены фотографии из гаража Байдена, на которых в картонных коробках запечатлены секретные материалы.
Сам Байден после публикации документов распространил заявление, в котором говорится, что в течение пяти часов давал показания 8 и 9 октября, пока на Ближнем Востоке разворачивался кризис из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль. При этом он выразил удовлетворение результатами расследования.
Предвыборный штаб Дональда Трампа, в свою очередь, раскритиковал решение спецпрокурора не возбуждать дело против Байдена.
«
"Если ты слишком стар, чтобы предстать перед судом, ты слишком стар, чтобы быть президентом. Джо Байден не в состоянии руководить страной", - говорится в заявлении директора предвыборного штаба Трампа по связям с общественностью,
В последние дни Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися.
Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ
7 февраля, 02:50
 
СШАВашингтон (штат)ДелавэрДжо БайденДональд ТрампЛиндси ГрэмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала