https://ria.ru/20240209/bayden-1926284164.html

Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"

Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой" - РИА Новости, 09.02.2024

Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"

Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:12

2024-02-09T00:12

2024-02-09T00:44

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке", говорится в опубликованном отчете спецпрокурора.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое в 2017-2019 годах использовал Байден. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием."В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок", - говорится в отчете.Байден процитирован в документе так: "Если это было в 2013-м — когда я перестал быть вице-президентом?". "Во второй день интервью он забыл, когда его срок начался: "В 2009-м был ли я все еще вице-президентом?" - говорится в документе.Кроме того, Байден в ходе общения с командой спецпрокурора не помнил, когда скончался его сын, говорится в документе.Спецпрокурор заключил, что при описанных обстоятельствах забывчивость Байдена относительно хранившихся в его гараже в доме в штате Делавэр документах закономерна и является "невинной ошибкой", а не намеренной попыткой нарушить закон. "Мы также оценили то, что на суде Байден скорее всего представит себя присяжным, как он это делал в ходе опросов, в качестве сочувствующего пожилого мужчины с благими намерениями и слабой памятью", - говорится в отчете.Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо. При этом к отчету приложены фотографии из гаража Байдена, на которых в картонных коробках запечатлены секретные материалы.Сам Байден после публикации документов распространил заявление, в котором говорится, что в течение пяти часов давал показания 8 и 9 октября, пока на Ближнем Востоке разворачивался кризис из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль. При этом он выразил удовлетворение результатами расследования.Предвыборный штаб Дональда Трампа, в свою очередь, раскритиковал решение спецпрокурора не возбуждать дело против Байдена. "Если ты слишком стар, чтобы предстать перед судом, ты слишком стар, чтобы быть президентом. Джо Байден не в состоянии руководить страной", - говорится в заявлении директора предвыборного штаба Трампа по связям с общественностью,В последние дни Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися.Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма. Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.

https://ria.ru/20231012/bayden-1902152254.html

https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html

https://ria.ru/20240207/impichment-1925828199.html

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