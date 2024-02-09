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Новым начальником генштаба ВСУ назначили Баргилевича - РИА Новости, 09.02.2024
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22:15 09.02.2024 (обновлено: 22:31 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bargilevich-1926511847.html
Новым начальником генштаба ВСУ назначили Баргилевича
Новым начальником генштаба ВСУ назначили Баргилевича - РИА Новости, 09.02.2024
Новым начальником генштаба ВСУ назначили Баргилевича
Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, сообщил в пятницу Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:15
2024-02-09T22:31
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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германия
франция
владимир зеленский
александр сырский
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, сообщил в пятницу Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.Ранее в пятницу издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщало, что новом руководителе украинского генштаба должен стать бывший замкомандующего силами территориальной обороны Баргилевич."По результатам (сегодняшних) совещаний: первое - провел замену руководителя генерального штаба вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, Баргилевич - опытный человек, понимающий "задачи этой войны и цели". Позже будут, по его словам, опубликованы соответствущие указы. Зеленский подчеркнул, что главком ВСУ вместе с министром обороны провели разговоры с партнерами из Германии, Франции и Соединенных Штатов.Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926511703.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Франция, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный
Новым начальником генштаба ВСУ назначили Баргилевича

Зеленский: новым начальником генштаба ВСУ вместо Шапталы стал Баргилевич

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, сообщил в пятницу Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Ранее в пятницу издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщало, что новом руководителе украинского генштаба должен стать бывший замкомандующего силами территориальной обороны Баргилевич.
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"По результатам (сегодняшних) совещаний: первое - провел замену руководителя генерального штаба вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, Баргилевич - опытный человек, понимающий "задачи этой войны и цели". Позже будут, по его словам, опубликованы соответствущие указы. Зеленский подчеркнул, что главком ВСУ вместе с министром обороны провели разговоры с партнерами из Германии, Франции и Соединенных Штатов.
Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаГерманияФранцияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий Залужный
 
 
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