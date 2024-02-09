https://ria.ru/20240209/bali-1926385703.html
На Бали ввели налог для туристов
На Бали ввели налог для туристов - РИА Новости, 09.02.2024
На Бали ввели налог для туристов
На Бали с 14 февраля вводят налог на туристов, это единоразовая оплата "за въезд" на остров, сумма – меньше десяти долларов, сообщает АТОР со ссылкой на Space... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:12
2024-02-09T12:12
2024-02-09T12:12
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Бали с 14 февраля вводят налог на туристов, это единоразовая оплата "за въезд" на остров, сумма – меньше десяти долларов, сообщает АТОР со ссылкой на Space Travel и других участников рынка.Туроператоров сегодня, 9 февраля, оповестили об этом их принимающие партнеры на индонезийском острове Бали."Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года", – сообщила сегодня туроператору Space Travel его принимающая сторона на Бали.По сведениям, которые получили в компании, оплатить налог можно двумя способами. Наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар. По информации экспертов, сделать это можно на специальной стойке. Нужно предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.Как уточнили РИА Новости в компании Space Travel, в аэропорту Денпасара обменные пункты есть, но оплату принимают и в долларах.Кроме того, его можно оплатить и на самом острове. В системе зарегистрированы отели, кафе, рестораны, общественные туристические заведения. Проверяют налог при вылете.Также можно оплатить налог онлайн в приложении. Для этого необходимо указать имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты (на него придет подтверждение оплаты в форме QR кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).Но, поясняют в Space Travel, оплата может быть произведена только с действующих карт Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Соответственно, туристу в этом случае нужно иметь "пластик" иностранного банка или не находящегося под санкциями.В компании добавляют, что если турист выезжает с Бали, например, на соседний остров, то при возвращении повторно оплачивать налог не нужно. Он действует все время до выезда из Индонезии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, денпасар, ассоциация туроператоров россии (атор), индонезия, налоги
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Денпасар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Индонезия, Налоги
На Бали ввели налог для туристов
На Бали новый туристический налог начнет действовать с 14 февраля
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
На Бали с 14 февраля вводят налог на туристов, это единоразовая оплата "за въезд" на остров, сумма – меньше десяти долларов, сообщает
АТОР со ссылкой на Space Travel и других участников рынка.
Туроператоров сегодня, 9 февраля, оповестили об этом их принимающие партнеры на индонезийском острове Бали.
"Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года", – сообщила сегодня туроператору Space Travel его принимающая сторона на Бали.
По сведениям, которые получили в компании, оплатить налог можно двумя способами. Наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар. По информации экспертов, сделать это можно на специальной стойке. Нужно предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.
Как уточнили РИА Новости в компании Space Travel, в аэропорту Денпасара обменные пункты есть, но оплату принимают и в долларах.
Кроме того, его можно оплатить и на самом острове. В системе зарегистрированы отели, кафе, рестораны, общественные туристические заведения. Проверяют налог при вылете.
Также можно оплатить налог онлайн в приложении
. Для этого необходимо указать имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты (на него придет подтверждение оплаты в форме QR кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).
Но, поясняют в Space Travel, оплата может быть произведена только с действующих карт Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Соответственно, туристу в этом случае нужно иметь "пластик" иностранного банка или не находящегося под санкциями.
В компании добавляют, что если турист выезжает с Бали, например, на соседний остров, то при возвращении повторно оплачивать налог не нужно. Он действует все время до выезда из Индонезии.
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