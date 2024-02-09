https://ria.ru/20240209/bali-1926385703.html

На Бали ввели налог для туристов

На Бали ввели налог для туристов - РИА Новости, 09.02.2024

На Бали ввели налог для туристов

На Бали с 14 февраля вводят налог на туристов, это единоразовая оплата "за въезд" на остров, сумма – меньше десяти долларов, сообщает АТОР со ссылкой на Space... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:12

2024-02-09T12:12

2024-02-09T12:12

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Бали с 14 февраля вводят налог на туристов, это единоразовая оплата "за въезд" на остров, сумма – меньше десяти долларов, сообщает АТОР со ссылкой на Space Travel и других участников рынка.Туроператоров сегодня, 9 февраля, оповестили об этом их принимающие партнеры на индонезийском острове Бали."Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года", – сообщила сегодня туроператору Space Travel его принимающая сторона на Бали.По сведениям, которые получили в компании, оплатить налог можно двумя способами. Наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар. По информации экспертов, сделать это можно на специальной стойке. Нужно предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.Как уточнили РИА Новости в компании Space Travel, в аэропорту Денпасара обменные пункты есть, но оплату принимают и в долларах.Кроме того, его можно оплатить и на самом острове. В системе зарегистрированы отели, кафе, рестораны, общественные туристические заведения. Проверяют налог при вылете.Также можно оплатить налог онлайн в приложении. Для этого необходимо указать имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты (на него придет подтверждение оплаты в форме QR кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).Но, поясняют в Space Travel, оплата может быть произведена только с действующих карт Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Соответственно, туристу в этом случае нужно иметь "пластик" иностранного банка или не находящегося под санкциями.В компании добавляют, что если турист выезжает с Бали, например, на соседний остров, то при возвращении повторно оплачивать налог не нужно. Он действует все время до выезда из Индонезии.

https://ria.ru/20240208/bali-1926232110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали, денпасар, ассоциация туроператоров россии (атор), индонезия, налоги