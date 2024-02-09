https://ria.ru/20240209/avto-1926285747.html

Эксперт объяснил, какие звуки говорят о неисправности автомобиля

Эксперт объяснил, какие звуки говорят о неисправности автомобиля - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт объяснил, какие звуки говорят о неисправности автомобиля

Любой нестандартный звук, который издает ваш автомобиль, может предупреждать о поломке и риске потерять сотни тысяч рублей, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:15

2024-02-09T02:15

2024-02-09T02:15

авто

антон шапарин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Любой нестандартный звук, который издает ваш автомобиль, может предупреждать о поломке и риске потерять сотни тысяч рублей, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Тихий, равномерный звук работающего двигателя – это все, что должно быть слышно в машине, если она находится в хорошем состоянии, отметил автоэксперт."Нештатные звуки говорят о том, что с машиной что-то не так. Любой нештатный звук может привести к потере сотен тысяч рублей", – предупредил Шапарин.Рокот, цокот, рев или звуковые "всплески" свидетельствуют о неисправности автомобиля, добавил он. По характеру этих отклонений от нормы, по словам эксперта, иногда можно выявить конкретный дефект."Скрежет колодок может говорить об их износе, свист ремней – о риске фатальной для двигателя "встречи" клапана и поршня. Цепи, растягиваясь, начинают громыхать. На ряде автомобилей бывает "гном с болгаркой" – это когда из-под передней панели раздается звук, как будто там пилят что-то, а это умирает компрессор кондиционера", – перечислил Шапарин.Но лучше предоставить диагностику автомобиля специалистам, уверен он."Если вы сами не ремонтируете свой автомобиль, лучше сразу обратиться в сервис, как только услышали нештатный звук", – посоветовал Шапарин.Автоэксперт порекомендовал также внимательно изучить инструкцию к транспортному средству, поскольку некоторые модели могут издавать специфические звуки, не типичные для других машин."У ряда автомобилей можно выделить какие-то родовые признаки и звуки, характерные для них. Например, на некоторых машинах воют коробки передач. Можно почитать, какие нештатные звуки бывают у конкретной модели", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240122/avto-1922693594.html

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

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авто, антон шапарин