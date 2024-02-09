https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926333409.html

День рождения гражданской авиации в России

День рождения гражданской авиации в России - РИА Новости, 09.02.2024

День рождения гражданской авиации в России

День рождения гражданской авиации отмечается в России в пятницу. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:57

2024-02-09T06:57

2024-02-09T06:57

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. День рождения гражданской авиации отмечается в России в пятницу.Официальной датой рождения гражданской авиации страны считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". Указом президента Российской Федерации от 9 февраля 2013 года в стране 9 февраля отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации.Пассажирские воздушные перевозки зародились в России еще в 1910 году. В 1920-е годы, после окончания Первой мировой войны (1914-1918), в европейских странах, в том числе и России, авиация все больше стала использоваться в мирных целях – для перевозок пассажиров, почты и грузов. Особое внимание уделялось связям с зарубежными странами. Гражданские полеты за границу выполнялись в основном на переоборудованных военных самолетах.В России 17 января 1921 года вышел декрет "О воздушных передвижениях", которым устанавливались правила полетов для советских и иностранных воздушных судов над территорией страны и ее территориальными водами. На основании этого документа в ноябре того же года было образовано смешанное Русско-германское общество воздушных сообщений ("Дерулюфт", Deruluft). Регулярные рейсы по первой международной почтово-пассажирской линии Москва – Кенигсберг (в то время территория Германии, ныне – Калининград, Россия) открылись 1 мая 1922 года (в 1926 году линия была продлена до Берлина).Начавшаяся практическая работа гражданской авиации в народном хозяйстве потребовала совершенствования форм ее управления. В декабре 1922 года в составе Главного управления Рабоче-Крестьянского Красного Военно-воздушного Флота (Главвоздухфлот) была создана Инспекция Гражданского воздушного флота, призванная разрабатывать мероприятия по развитию гражданской авиации и осуществлять контроль за ее деятельностью. Она стала исполнительным и техническим органом Совета по гражданской авиации, образованным на основании постановления Совета Труда и Обороны РСФСР от 9 февраля 1923 года.Гражданская авиация в СССР начала свое развитие с создание 17 марта 1923 года Российского общества Добровольного воздушного флота – "Добролет", от которого ведет свою родословную крупнейшая российская авиакомпания – ПАО "Аэрофлот", в советские годы бывшая единственным гражданским авиаперевозчиком страны. В 1930 году вместо "Добролета" и Главной инспекции Гражданского воздушного флота СССР, созданной в конце 1929 года, было образовано Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, которое в 1932 году преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а гражданскому воздушному флоту СССР присвоили сокращенное наименование "Аэрофлот".Процесс построения сети внутренних воздушных линий в стране начался в 1920-е годы. 15 июля 1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия Москва – Нижний Новгород. Полеты из Москвы совершались с Центрального аэродрома, расположенного на Ходынском поле. На нем 6 ноября 1931 года открыли первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы перевели в новые аэропорты, а аэродром стали использовать в основном для испытания новых самолетов (закрыт в 2003 году).Освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях; фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полетов. Однако несмотря на эти трудности, значение авиации как транспортного средства из года в год возрастало. В 1930-е годы получили развитие воздушные сообщения в центральных районах страны, в Казахстане (авиалинии соединили Алма-Ату с Кустанаем (ныне Костанай), Акмолинском (ныне Астана), Карагандой и др.), на европейском Севере (линия Архангельск – Сыктывкар и др.), в Сибири и на Дальнем Востоке. К 1940 году имелась большая сеть местных линий во всех районах СССР, насчитывалось 150 крупных аэропортов.Пилотами гражданской авиации решались также задачи по обслуживанию научно-исследовательской экспедиции в северных широтах, ледовой разведке и проводке судов.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) летчики гражданской авиации выполняли полеты к линии фронта и в тыл врага, обеспечивали действия партизан, доставку десантов, вооружения, боеприпасов, продовольствия, оказывали интернациональную помощь участникам Сопротивления Болгарии, Польши, Чехословакии (ныне две страны Чехия и Словакия), Югославии (прекратила существовать в 2003 году).После окончания войны были восстановлены разрушенные объекты гражданской авиации, а также развивались сети воздушных сообщений.Гражданская авиация СССР оснащалась новой авиационной техникой, началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолетов. В 1956 году на авиалинии вышел первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104 конструкции Андрея Туполева, в 1957 году совершил полет турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный под руководством Сергея Илюшина.К концу 1980-х годов "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около трех миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта страны приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%.В 1991 году, после распада Советского Союза, в бывших союзных республиках и регионах России были созданы собственные авиакомпании.Компания "Аэрофлот" стала правопреемником наименования и торговой марки международного перевозчика бывшего СССР. В июне 1991 года было образовано Производственно-коммерческое объединение "Аэрофлот – советские авиалинии". В 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии" (с 2000 года – "Аэрофлот – российские авиалинии")."Аэрофлот" является одной из нескольких авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации России, которая обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов; используется для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, для аэрофотосъемки местности, разведки полезных ископаемых, охраны лесных массивов (в том числе тушения пожаров), в медико-санитарных целях и др. Воздушный транспорт страны располагает парком самолетов и вертолетов, сетью воздушных линий, аэропортов, аэродромов с системой технических сооружений, радио- и метеостанциями, заводами и ремонтно-техническими базами, научно-исследовательскими и учебными учреждениями.Гражданская авиация является важной составляющей транспортной системы России, играет важнейшую роль в жизни страны, способствует росту ее экономики и укреплению межрегиональных связей. Сокращает огромные расстояния между городами, странами, континентами и людьми.Услугами гражданской авиации ежедневно пользуются миллионы россиян, реализуя свои задачи по бизнесу или поддерживая теплые отношения со своими родными и близкими.В стране реализуются сразу несколько программ субсидирования пассажирских воздушных перевозок, в том числе в труднодоступные регионы. Они направлены на обеспечение роста мобильности населения и повышение доступности услуг воздушного транспорта для пассажиров.На фоне введения странами Запада санкций в 2022 году для сохранения авиапарка в короткие сроки была организована работа по переводу воздушных судов российских авиакомпаний в Государственный реестр гражданских воздушных судов. Это позволило сохранить парк российских авиакомпаний, обеспечить связанность регионов и избежать прекращения деятельности гражданской авиации.Не смотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, отрасль продолжает развиваться. Открываются современные аэровокзальные комплексы, продолжается реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры, завершена модернизация Единой системы организации воздушного движения, и многое другое.Работники гражданской авиации до 1979 года отмечали свой профессиональный праздник в, третье воскресенье августа, в День Воздушного Флота страны. В 1979 году указом Президиума Верховного Совета СССР Днем Аэрофлота было назначено второе воскресенье февраля, но в 1988 году его соединили с Днем Воздушного Флота СССР, и работники гражданской авиации стали снова отмечать праздник в третье воскресенье августа. Впоследствии, постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года был установлен праздник День Воздушного флота России, отмечаемый в третье воскресенье августа. Вместе с тем, второе воскресение февраля продолжало ассоциироваться всеми авиаторами как день рождения отечественной гражданской авиации. Поэтому в 2013 году указом президента РФ был установлен День работника гражданской авиации, отмечаемый 9 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, ссср, москва, андрей туполев, аэрофлот, добролет, ту-104, ил-18