https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html

Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus

Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus - РИА Новости, 09.02.2024

Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus

Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:33

2024-02-09T06:33

2024-02-09T08:29

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, рассказал в интервью РИА Новости посол в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов. "В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества. Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов", — сказал дипломат.По словам Латыпова, у него сложилось "исключительно положительное" впечатление о султане Ибрагиме. Новый верховный правитель Малайзии — выдающийся политический деятель, а также азартный спортсмен и автогонщик, добавил посол. "Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости. В его коллекции — несколько сотен автомобилей, причем все они, как утверждается, в рабочем состоянии", — рассказал собеседник агентства. В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией произошла ротация, и в ближайшие пять лет трон будет занимать султан штата Джохор Ибрагим. Хотя коронация состоится через несколько месяцев, к официальным функциям монарха Ибрагим уже приступил.

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малайзия, в мире, россия, авто