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Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus - РИА Новости, 09.02.2024
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06:33 09.02.2024 (обновлено: 08:29 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html
Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus
Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus - РИА Новости, 09.02.2024
Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus
Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:33
2024-02-09T08:29
малайзия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, рассказал в интервью РИА Новости посол в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов. &quot;В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества. Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов&quot;, — сказал дипломат.По словам Латыпова, у него сложилось "исключительно положительное" впечатление о султане Ибрагиме. Новый верховный правитель Малайзии — выдающийся политический деятель, а также азартный спортсмен и автогонщик, добавил посол. "Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости. В его коллекции — несколько сотен автомобилей, причем все они, как утверждается, в рабочем состоянии", — рассказал собеседник агентства. В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией произошла ротация, и в ближайшие пять лет трон будет занимать султан штата Джохор Ибрагим. Хотя коронация состоится через несколько месяцев, к официальным функциям монарха Ибрагим уже приступил.
https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html
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малайзия, в мире, россия, авто
Малайзия, В мире, Россия, Авто
Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus

Дипломат Латыпов: новому султану Малайзии интересна покупка российского Aurus

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, рассказал в интервью РИА Новости посол в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.
«

"В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества. Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов", — сказал дипломат.

По словам Латыпова, у него сложилось "исключительно положительное" впечатление о султане Ибрагиме. Новый верховный правитель Малайзии — выдающийся политический деятель, а также азартный спортсмен и автогонщик, добавил посол.
"Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости. В его коллекции — несколько сотен автомобилей, причем все они, как утверждается, в рабочем состоянии", — рассказал собеседник агентства.
В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией произошла ротация, и в ближайшие пять лет трон будет занимать султан штата Джохор Ибрагим. Хотя коронация состоится через несколько месяцев, к официальным функциям монарха Ибрагим уже приступил.
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