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В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 09.02.2024 (обновлено: 09:09 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html
В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК
В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 09.02.2024
В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК
Российские военные сорвали попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:10
2024-02-09T09:09
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет", — написал Клычков.По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 9 февраля перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России.Девятого января два дрона упали на объект ТЭК в Орле, начался пожар, пострадали три человека. Позднее в тот же день беспилотник упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка. Двадцатого января российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Орловской областью, а 24 января военные перехватили еще четыре дрона над регионом.
https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926339417.html
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Безопасность
В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК

Клычков: ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на объекты ТЭК в Орловской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет", — написал Клычков.
По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 9 февраля перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России.
Девятого января два дрона упали на объект ТЭК в Орле, начался пожар, пострадали три человека. Позднее в тот же день беспилотник упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка. Двадцатого января российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Орловской областью, а 24 января военные перехватили еще четыре дрона над регионом.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковБезопасность
 
 
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