https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html

В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК

В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 09.02.2024

В Орловской области пресекли попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК

Российские военные сорвали попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:10

2024-02-09T08:10

2024-02-09T09:09

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

безопасность

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку атаки беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет", — написал Клычков.По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 9 февраля перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России.Девятого января два дрона упали на объект ТЭК в Орле, начался пожар, пострадали три человека. Позднее в тот же день беспилотник упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка. Двадцатого января российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Орловской областью, а 24 января военные перехватили еще четыре дрона над регионом.

https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926339417.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, безопасность