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Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью - РИА Новости, 09.02.2024
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12:55 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/arkhivy-1926401088.html
Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью
Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью - РИА Новости, 09.02.2024
Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью
Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:55
2024-02-09T12:55
россия
владимир путин
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество документов, в том числе те, которые были вывезены из Германии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наши архивы содержат большое количество документов, там очень много документов, в том числе документы, которые были вывезены из Германии после капитуляции. И документов этих очень много. Вы знаете, что президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие архивы изучал Путин об отношениях Польши с режимом Гитлера, о которых он упомянул в интервью с Такером Карлсоном. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Политика
Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью

Песков: Путин предпочитает изучать исторические документы в первоисточнике

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество документов, в том числе те, которые были вывезены из Германии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наши архивы содержат большое количество документов, там очень много документов, в том числе документы, которые были вывезены из Германии после капитуляции. И документов этих очень много. Вы знаете, что президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие архивы изучал Путин об отношениях Польши с режимом Гитлера, о которых он упомянул в интервью с Такером Карлсоном.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
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