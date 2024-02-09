https://ria.ru/20240209/arkhivy-1926401088.html

Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью

Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью - РИА Новости, 09.02.2024

Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью

Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:55

2024-02-09T12:55

2024-02-09T12:55

россия

владимир путин

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество документов, в том числе те, которые были вывезены из Германии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наши архивы содержат большое количество документов, там очень много документов, в том числе документы, которые были вывезены из Германии после капитуляции. И документов этих очень много. Вы знаете, что президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие архивы изучал Путин об отношениях Польши с режимом Гитлера, о которых он упомянул в интервью с Такером Карлсоном. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, политика