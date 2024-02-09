Песков рассказал, какими архивами пользовался Путин, готовясь к интервью
Песков: Путин предпочитает изучать исторические документы в первоисточнике
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает досконально изучать исторические документы именно в первоисточнике, российские архивы содержат большое количество документов, в том числе те, которые были вывезены из Германии, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наши архивы содержат большое количество документов, там очень много документов, в том числе документы, которые были вывезены из Германии после капитуляции. И документов этих очень много. Вы знаете, что президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие архивы изучал Путин об отношениях Польши с режимом Гитлера, о которых он упомянул в интервью с Такером Карлсоном.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.