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В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.02.2024
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22:50 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/arest-1926515415.html
В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.02.2024
В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора "ШВ Уголь", бывшего гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области "Обуховская" и "Донской... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:50
2024-02-09T22:50
происшествия
москва
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ростовская область
денис азаров
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора "ШВ Уголь", бывшего гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области "Обуховская" и "Донской антрацит" Дениса Азарова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 8 апреля 2024 года", — сказали в суде. В пресс-службе добавили, что Азаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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происшествия, москва, россия, ростовская область, денис азаров
Происшествия, Москва, Россия, Ростовская область, Денис Азаров
В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал угольного бизнесмена Азарова по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора "ШВ Уголь", бывшего гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области "Обуховская" и "Донской антрацит" Дениса Азарова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 8 апреля 2024 года", — сказали в суде.
В пресс-службе добавили, что Азаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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ПроисшествияМоскваРоссияРостовская областьДенис Азаров
 
 
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