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В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве

В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.02.2024

В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора "ШВ Уголь", бывшего гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области "Обуховская" и "Донской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:50

2024-02-09T22:50

2024-02-09T22:50

происшествия

москва

россия

ростовская область

денис азаров

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора "ШВ Уголь", бывшего гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области "Обуховская" и "Донской антрацит" Дениса Азарова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 8 апреля 2024 года", — сказали в суде. В пресс-службе добавили, что Азаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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москва

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происшествия, москва, россия, ростовская область, денис азаров