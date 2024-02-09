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В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек - РИА Новости, 09.02.2024
В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2024 года ранее судимому за педофилию мужчине, который преследовал двух маленьких девочек в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:07
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2024 года ранее судимому за педофилию мужчине, который преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, причастному к преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор до 7 апреля 2024 года включительно, ему предъявлено обвинение. Ранее в Ростове странный мужчина преследовал школьницу и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2. Местный житель заметил это и спугнул неизвестного. После того как в полицию поступило заявление от местных жителей, мужчину задержали, им оказался 40-летний житель Аксайского района Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по подозрению в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 135 УК РФ). Уточняется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Как следует из релиза СУСК, подозреваемый преследовал в тот день не только девочку, за которой пытался проникнуть в подъезд. Была еще одна несовершеннолетняя, которая успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и "действиям неравнодушных граждан", злоумышленник был задержан у себя дома.
https://ria.ru/20240207/pedofil-1926007993.html
https://ria.ru/20240122/prigovor-1922833521.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростов, аксайский район
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов, Аксайский район
В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
СК: в Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2024 года ранее судимому за педофилию мужчине, который преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе
СУСК по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, причастному к преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор до 7 апреля 2024 года включительно, ему предъявлено обвинение.
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Ранее в Ростове
странный мужчина преследовал школьницу и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2. Местный житель заметил это и спугнул неизвестного. После того как в полицию поступило заявление от местных жителей, мужчину задержали, им оказался 40-летний житель Аксайского района Ростовской области
.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по подозрению в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 135 УК РФ
). Уточняется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
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Как следует из релиза СУСК, подозреваемый преследовал в тот день не только девочку, за которой пытался проникнуть в подъезд. Была еще одна несовершеннолетняя, которая успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя.
Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и "действиям неравнодушных граждан", злоумышленник был задержан у себя дома.
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