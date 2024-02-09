https://ria.ru/20240209/arest-1926477593.html

Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен

Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен - РИА Новости, 09.02.2024

Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен

Житель Саратовской области арестован по подозрению в том, что склонял участника спецоперации к добровольной сдаче в украинский плен, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:45

2024-02-09T17:45

2024-02-09T17:45

происшествия

саратовская область

россия

украина

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вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по подозрению в том, что склонял участника спецоперации к добровольной сдаче в украинский плен, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Как отмечается, фигурант в переписке в интернете "призывал своего знакомого, подписавшего контракт" с Минобороны "и проходившего службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, добровольно сдаться в плен ВСУ". "СУСК России по Саратовской области в отношении подстрекателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 33 - статьей 352.1 УК РФ "Подстрекательство к добровольной сдаче в плен". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Уточняется, что арестованный - житель Саратовской области 1992 года рождения. На видео, предоставленном пресс-службой УФСБ, показан обыск в доме подозреваемого, изъяты не менее четырех мобильных телефонов.

https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html

https://ria.ru/20240126/arest-1923578836.html

https://ria.ru/20240117/terrorizm-1921788194.html

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происшествия, саратовская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины