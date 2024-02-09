https://ria.ru/20240209/arest-1926477593.html
Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен
Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен - РИА Новости, 09.02.2024
Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен
Житель Саратовской области арестован по подозрению в том, что склонял участника спецоперации к добровольной сдаче в украинский плен, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:45
2024-02-09T17:45
2024-02-09T17:45
происшествия
саратовская область
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по подозрению в том, что склонял участника спецоперации к добровольной сдаче в украинский плен, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Как отмечается, фигурант в переписке в интернете "призывал своего знакомого, подписавшего контракт" с Минобороны "и проходившего службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, добровольно сдаться в плен ВСУ". "СУСК России по Саратовской области в отношении подстрекателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 33 - статьей 352.1 УК РФ "Подстрекательство к добровольной сдаче в плен". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Уточняется, что арестованный - житель Саратовской области 1992 года рождения. На видео, предоставленном пресс-службой УФСБ, показан обыск в доме подозреваемого, изъяты не менее четырех мобильных телефонов.
https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html
https://ria.ru/20240126/arest-1923578836.html
https://ria.ru/20240117/terrorizm-1921788194.html
саратовская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Саратовская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен
ФСБ: под Саратовом арестовали жителя, убеждавшего участника СВО сдаться в плен
САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по подозрению в том, что склонял участника спецоперации к добровольной сдаче в украинский плен, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Как отмечается, фигурант в переписке в интернете "призывал своего знакомого, подписавшего контракт" с Минобороны "и проходившего службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине
, добровольно сдаться в плен ВСУ
".
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
"СУСК России по Саратовской области в отношении подстрекателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 33 - статьей 352.1 УК РФ "Подстрекательство к добровольной сдаче в плен". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов
Уточняется, что арестованный - житель Саратовской области 1992 года рождения.
На видео, предоставленном пресс-службой УФСБ, показан обыск в доме подозреваемого, изъяты не менее четырех мобильных телефонов.
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма