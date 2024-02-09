https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html

В Таиланде арестовали россиянина

В Таиланде арестовали россиянина - РИА Новости, 09.02.2024

В Таиланде арестовали россиянина

Полиция провинции Чонбури, в состав которой входит курортный город Паттайя и прилегающий к ней район Бангламунг, арестовала гражданина России по запросу... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:33

2024-02-09T16:33

2024-02-09T16:35

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россия

таиланд

чонбури (провинция)

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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Полиция провинции Чонбури, в состав которой входит курортный город Паттайя и прилегающий к ней район Бангламунг, арестовала гражданина России по запросу Центрального национального бюро Интерпола РФ, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. Тридцатитрехлетний гражданин РФ, которого газета называет Михаилом Толоконниковым, разыскивается Интерполом по "красной карточке" (red notice), предполагающей арест и депортацию в Россию по обвинению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает издание со ссылкой на полицию района Бангламунг. При первоначальном задержании, которое произошло в среду, выяснилось, что россиянин находится в Таиланде более 10 лет, причем проживает в стране нелегально, так как срок действия его визы истек около 10 лет назад, говорится в сообщении. Выяснилось также, что за время пребывания в Таиланде мужчина неоднократно менял место жительства, переезжая из провинции Чонбури на остров Пхукет и обратно. "Арестованный в настоящее время находится в отделе полиции города Паттайя для проведения необходимых следственных действий. В дальнейшем он будет депортирован в Россию, где предстанет перед судом", - заявил в пятницу на пресс-брифинге заместитель начальника иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пантхана Нучанат, слова которого приводит газета.

https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html

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в мире, россия, таиланд, чонбури (провинция)