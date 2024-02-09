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В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура - РИА Новости, 09.02.2024
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15:54 09.02.2024 (обновлено: 16:18 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/aksolotli-1926449552.html
В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура
В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура - РИА Новости, 09.02.2024
В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура
В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:54
2024-02-09T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко. "Из Сингапура 16 аксолотлей прибыли в Алуштинский аквариум и уже освоились на новом месте. Их особенностью является способность к регенерации. В случае необходимости они оставят противнику лапы, хвост, жабры — и это все затем заново отрастет, даже позвоночник и спинной мозг", — рассказал он.По словам Жиленко, аксолотли стали прототипом Беззубика в известном мультфильме "Как приручить дракона"."Их удивительное свойство — способность дышать как в воде, так и на воздухе. Они как настоящие драконы: им покорны все стихии. &lt;...&gt; Аксолотли всеядны, могут даже съедать части тела друг друга, которые снова восстанавливаются", — отметил глава организации.Уточняется, что для новых питомцев подготовили специальный аквариум с непрерывным охлаждением воды, поскольку им необходима температура от 13 от 20 градусов.
https://ria.ru/20240208/tyulen-1926160812.html
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В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура

Директор Жиленко: в Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура

CC BY 2.0 / Scazon / Аксолотль
Аксолотль - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY 2.0 / Scazon /
Аксолотль. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. В Алуштинский аквариум привезли 16 аксолотлей из Сингапура, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко.
"Из Сингапура 16 аксолотлей прибыли в Алуштинский аквариум и уже освоились на новом месте. Их особенностью является способность к регенерации. В случае необходимости они оставят противнику лапы, хвост, жабры — и это все затем заново отрастет, даже позвоночник и спинной мозг", — рассказал он.
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По словам Жиленко, аксолотли стали прототипом Беззубика в известном мультфильме "Как приручить дракона".
"Их удивительное свойство — способность дышать как в воде, так и на воздухе. Они как настоящие драконы: им покорны все стихии. <...> Аксолотли всеядны, могут даже съедать части тела друг друга, которые снова восстанавливаются", — отметил глава организации.
Уточняется, что для новых питомцев подготовили специальный аквариум с непрерывным охлаждением воды, поскольку им необходима температура от 13 от 20 градусов.
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