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Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану - РИА Новости, 09.02.2024
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11:28 09.02.2024 (обновлено: 15:32 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/afganistan-1926379870.html
Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану
Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану - РИА Новости, 09.02.2024
Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш соберет в столице Катара Дохе 18-19 февраля спецпредставителей ряда стран по Афганистану, включая Россию, сообщил в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:28
2024-02-09T15:32
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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш соберет в столице Катара Дохе 18-19 февраля спецпредставителей ряда стран по Афганистану, включая Россию, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин. "18-19 февраля в катарской столице состоится встреча Антониу Гутерреша (генерального секретаря ООН - ред.) со спецпредставителями ряда стран по Афганистану (так называемая "Доха-2"), Россия будет представлена специальным представителем министра иностранных дел по Афганистану Кабуловым", - отметил Догадкин. Аналогичная встреча прошла в Катаре год назад. Кроме того, говоря о мероприятиях на территории Катара в 2024 году, посол напомнил, что "в Дохе состоится седьмое министерское заседание стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором должен присутствовать Сергей Лавров". Читайте полную версию интервью на сайте &gt;&gt;
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в мире, катар, афганистан, россия, антониу гутерреш, оон, замир кабулов
В мире, Катар, Афганистан, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Замир Кабулов
Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану

Кабулов примет участие во встрече спецпредставителей по Афганистану в Дохе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш соберет в столице Катара Дохе 18-19 февраля спецпредставителей ряда стран по Афганистану, включая Россию, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.
"18-19 февраля в катарской столице состоится встреча Антониу Гутерреша (генерального секретаря ООН - ред.) со спецпредставителями ряда стран по Афганистану (так называемая "Доха-2"), Россия будет представлена специальным представителем министра иностранных дел по Афганистану Кабуловым", - отметил Догадкин. Аналогичная встреча прошла в Катаре год назад.
Кроме того, говоря о мероприятиях на территории Катара в 2024 году, посол напомнил, что "в Дохе состоится седьмое министерское заседание стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором должен присутствовать Сергей Лавров".
Читайте полную версию интервью на сайте >>
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В миреКатарАфганистанРоссияАнтониу ГутеррешООНЗамир Кабулов
 
 
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