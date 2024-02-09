https://ria.ru/20240209/afganistan-1926379870.html

Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану

Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану - РИА Новости, 09.02.2024

Генсек ООН соберет в Дохе 18-19 февраля спецпредставителей по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш соберет в столице Катара Дохе 18-19 февраля спецпредставителей ряда стран по Афганистану, включая Россию, сообщил в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

2024-02-09T15:32

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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш соберет в столице Катара Дохе 18-19 февраля спецпредставителей ряда стран по Афганистану, включая Россию, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин. "18-19 февраля в катарской столице состоится встреча Антониу Гутерреша (генерального секретаря ООН - ред.) со спецпредставителями ряда стран по Афганистану (так называемая "Доха-2"), Россия будет представлена специальным представителем министра иностранных дел по Афганистану Кабуловым", - отметил Догадкин. Аналогичная встреча прошла в Катаре год назад. Кроме того, говоря о мероприятиях на территории Катара в 2024 году, посол напомнил, что "в Дохе состоится седьмое министерское заседание стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором должен присутствовать Сергей Лавров". Читайте полную версию интервью на сайте >>

https://ria.ru/20231229/taliban-1918982651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, катар, афганистан, россия, антониу гутерреш, оон, замир кабулов