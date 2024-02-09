https://ria.ru/20240209/advokat-1926461685.html

Адвокат Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста

Адвокат Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста - РИА Новости, 09.02.2024

Адвокат Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил РИА Новости, что не ведёт переговоров с потерпевшей стороной для получения их согласия на условно-досрочное... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:41

2024-02-09T16:41

2024-02-09T17:32

михаил ефремов

происшествия

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил РИА Новости, что не ведёт переговоров с потерпевшей стороной для получения их согласия на условно-досрочное освобождение артиста из колонии.Адвокат Александр Добровинский, представлявший семью Захаровых в ходе судебного процесса, рассказал РИА Новости, что недавно к нему обратились от Ефремова (имен он не уточнил) с просьбой связаться с его бывшими доверителями "и выяснить их позицию по поводу возможности Михаила Олеговича выйти на свободу по УДО". "Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения, или нет", - сказал Добровинский."Я не обращался с такими заявлениями, мало ли там самозванцев было",- сказал Хархорин, подчеркнув, что он был бы непременно в курсе, если бы от Ефремова такая просьба поступила.Адвокат Юрий Падалко, представлявший интересы Ефремова в Алексеевском райсуде Белгородской области, куда сперва поступило, а потом было отозвано ходатайство о замене остатка срока в колонии принудительными работами, также опроверг РИА Новости информацию о просьбе артиста к Захаровым.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.

https://ria.ru/20230213/efremov-1851715035.html

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михаил ефремов, происшествия, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова