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Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю - РИА Новости, 08.02.2024
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15:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/zima-1926190669.html
Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю
Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю - РИА Новости, 08.02.2024
Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю
Продолжительность зимнего периода в Москве сократилась практически на неделю за последние 30 лет, сообщил метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:23
2024-02-08T15:23
общество
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Продолжительность зимнего периода в Москве сократилась практически на неделю за последние 30 лет, сообщил метеоролог Александр Шувалов. "Мы вступили в эпоху глобальных изменений климата, и среднемесячная температура января с 1960 по 1990 годы по сравнению с последними 30 годами уменьшилась на три градуса: с минус 9 до минус 6 градусов. Зимний период у нас явно и по времени сокращается, его продолжительность уменьшилась за 30 лет практически на неделю", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
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общество, москва
Общество, Москва
Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю

Синоптик: продолжительность зимы в Москве сократилась почти на неделю за 30 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие на Большом Каменном мосту во время снегопада в Москве
Прохожие на Большом Каменном мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прохожие на Большом Каменном мосту во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Продолжительность зимнего периода в Москве сократилась практически на неделю за последние 30 лет, сообщил метеоролог Александр Шувалов.
«
"Мы вступили в эпоху глобальных изменений климата, и среднемесячная температура января с 1960 по 1990 годы по сравнению с последними 30 годами уменьшилась на три градуса: с минус 9 до минус 6 градусов. Зимний период у нас явно и по времени сокращается, его продолжительность уменьшилась за 30 лет практически на неделю", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
Москва против "Ольги": как столица высвобождается из снежного плена циклона
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.

Последствия снегопада в Москве

Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.

Уборка Москвы после сильнейшего снегопада, который принес циклон Ольга

Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Уборка Москвы после сильнейшего снегопада, который принес циклон Ольга

В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.

Снегопад в Москве

Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 7
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.

Уборка Москвы после сильнейшего снегопада, который принес циклон Ольга

Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.

Последствия снегопада в Москве

Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.

Уборка Москвы после сильнейшего снегопада, который принес циклон Ольга

Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7

Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7

В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7

Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7

Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7

Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7
 
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