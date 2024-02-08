Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю

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В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.