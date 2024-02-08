Продолжительность зимы в Москве за последние 30 лет сократилась на неделю

Синоптик: продолжительность зимы в Москве сократилась почти на неделю за 30 лет
Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.
Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.
Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.
Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.
В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.
Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.
Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.
Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.
Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.
Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.
Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.
Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.
Несмотря на нештатную погодную ситуацию, комплекс мероприятий по высвобождению Москвы из-под снега отработан до мелочей. "В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, для расчистки снежных завалов привлечено 14 тысяч различных видов техники.
Разумеется, работа ведется в круглосуточном режиме и без остановок. Заммэра подчеркнул, что непосредственно во время снегопада коммунальщикам приходилось трижды за восемь часов совершать проходы техники, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и возить его на утилизацию.
В работах по очистке Москвы от снега задействованы 150 тысяч человек, также около 15 тысяч человек привлекли дополнительно, сообщил Бирюков и добавил, что они на такие случаи имеют соответствующий сценарий и планы. Задача коммунальщиков – не допустить, чтобы город парализовало. Транспорт должен двигался, а пешеходы – идти.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Конечно, работать людям в таких условиях непросто, поэтому они своевременно обеспечиваются горячим питанием, плюс по каждому подразделению устанавливаются пункты обогрева.
Несмотря на все капризы "Ольги", горожане могут не опасаться возможных аварий на коммунальных сетях, так как ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергией у столицы достаточно. Как отметил Бирюков, аварийные силы собраны и при необходимости могут выдвинуться передвижные источники генерации электрической энергии, также есть резервы по теплу.
Буйство циклона уже позади, однако у коммунальщиков впереди много работы. Следующим этапом будет расчистка московских "вершков", ведь от снега и наледи предстоит очистить примерно 17 тысяч двускатных крыш, а также множество выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, однако пешеходам тоже нужно быть внимательными и не заходить в эти зоны.
Убрать рекордные снежные завалы – задача непростая, поэтому горожанам нужно запастись терпением, а также проявить осторожность и в ближайшие дни лишний раз не выезжать из дома на личном транспорте, ведь автомобильные аварии – одно из самых частых и печальных последствий непогоды. В свободное время лучше пойти в ближайший парк и насладиться белыми и пушистыми сугробами, пока они не начали таять и загрязняться, ну или пока их не вывезли коммунальщики.