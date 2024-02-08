https://ria.ru/20240208/zerno-1926066800.html

Постпред Гатилов назвал сроки дискуссии с ООН по экспорту российского зерна

Постпред Гатилов назвал сроки дискуссии с ООН по экспорту российского зерна - РИА Новости, 08.02.2024

Постпред Гатилов назвал сроки дискуссии с ООН по экспорту российского зерна

Следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:36

2024-02-08T06:36

2024-02-08T06:36

россия

украина

турция

геннадий гатилов

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. "В целях нивелирования негативного эффекта от деструктивной политики Запада нами была инициирована кампания по организации безвозмездных поставок в беднейшие страны мира отечественных зерновых и удобрений. Однако и здесь не обходится без негативного влияния западных рестрикций. Обусловленные ими повышенные издержки, усложненная логистика и возросшие риски провоцируют снижение физической доступности и рост стоимости соответствующих товаров. В этих сложных условиях Россия и ООН продолжают обмен мнениями по задачам обеспечения беспрепятственного доступа отечественной сельхозпродукции на мировые рынки. Данный вопрос обсуждается в ходе регулярных консультаций с командой ООН в главе с генсекретарем (Конференции ООН по торговле и развитию) ЮНКТАД (Ребекой) Гринспан. Очередные, возможно, состоятся в феврале", - сказал он. Гатилов напомнил, что "черноморская инициатива" была свернута, поскольку использовалась украинцами для совершения атак против российских военных объектов, а также в целом не оправдала заявленного гуманитарного предназначения, когда менее 3% зерновых грузов с Украины было отправлено в наиболее нуждающиеся страны. "В этих условиях, если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, самое время предпринять конкретные шаги по выполнению второй части пакетной сделки, а именно – упомянутого российско-ооновского меморандума. Это подразумевает снятие незаконных односторонних санкций с российских экономоператоров, занятых в производстве и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Речь, в частности, идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей", - добавил постпред РФ. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, Путин сообщил на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждое для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Гуманитарные поставки удобрений в страны Африки сейчас осуществляет компания "Уралхим". Первая такая поставка объемом 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в конце ноября 2022 года. Всего компания планировала безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений. Партии удобрений уже отправлены в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве.

https://ria.ru/20230918/sdelka-1896883501.html

https://ria.ru/20240119/zerno-1922334428.html

https://ria.ru/20240126/zapret-1923537113.html

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россия, украина, турция, геннадий гатилов, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, дмитрий патрушев, экономика