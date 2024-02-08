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Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент - РИА Новости, 08.02.2024
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11:25 08.02.2024 (обновлено: 11:26 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/yandeks-1926110836.html
Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент
Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент - РИА Новости, 08.02.2024
Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент
Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:25
2024-02-08T11:26
экономика
россия
яндекс
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%, сообщила Yandex N.V. "Участниками сделки по приобретению являются: FMP, общество с ограниченной ответственностью специального назначения, созданное и принадлежащее членам команды высшего руководства подразделений "Яндекса" в России. После публичного объявления о продаже ожидается, что в FMP примут участие в общей сложности до 50 человек … 35% - FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании", - говорится в сообщении. Там добавляется, что остальные доли распределились между "Инфинити менеджмент" - 25%, "Аргонавт" - 15%, "IT.Развитие" - 15% и "Меридиан-сервис" - 10%. В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html
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экономика, россия, яндекс
Экономика, Россия, Яндекс
Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский офис ИТ-компании "Яндекс"
Московский офис ИТ-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский офис ИТ-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%, сообщила Yandex N.V.
"Участниками сделки по приобретению являются: FMP, общество с ограниченной ответственностью специального назначения, созданное и принадлежащее членам команды высшего руководства подразделений "Яндекса" в России. После публичного объявления о продаже ожидается, что в FMP примут участие в общей сложности до 50 человек … 35% - FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что остальные доли распределились между "Инфинити менеджмент" - 25%, "Аргонавт" - 15%, "IT.Развитие" - 15% и "Меридиан-сервис" - 10%.
В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.
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