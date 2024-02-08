https://ria.ru/20240208/yandeks-1926110836.html

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент - РИА Новости, 08.02.2024

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" станет его менеджмент

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:25

2024-02-08T11:25

2024-02-08T11:26

экономика

россия

яндекс

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%, сообщила Yandex N.V. "Участниками сделки по приобретению являются: FMP, общество с ограниченной ответственностью специального назначения, созданное и принадлежащее членам команды высшего руководства подразделений "Яндекса" в России. После публичного объявления о продаже ожидается, что в FMP примут участие в общей сложности до 50 человек … 35% - FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании", - говорится в сообщении. Там добавляется, что остальные доли распределились между "Инфинити менеджмент" - 25%, "Аргонавт" - 15%, "IT.Развитие" - 15% и "Меридиан-сервис" - 10%. В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925416587.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, яндекс