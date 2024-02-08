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Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по числу подписчиков - РИА Новости, 08.02.2024
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06:41 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/wink-1926067615.html
Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по числу подписчиков
Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по числу подписчиков - РИА Новости, 08.02.2024
Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по числу подписчиков
Сервис Wink обогнал "Иви" и в четвертом квартале 2023 года вышел на второе место среди онлайн-кинотеатров в России по общему числу подписок - платных,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:41
2024-02-08T06:41
общество
россия
кинопоиск
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сервис Wink обогнал "Иви" и в четвертом квартале 2023 года вышел на второе место среди онлайн-кинотеатров в России по общему числу подписок - платных, бесплатных и оформленных на пробный период, вероятной причиной роста стали показы сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказали РИА Новости аналитики международной исследовательской компании GfK. В ходе исследования в октябре-декабре 2023 года были опрошены 7 500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. "Wink вышел на второе место по общему количеству подписчиков, опередив "Иви" после долгой и упорной борьбы - разрыв между сервисами сокращался пять кварталов подряд. Доля Wink выросла с 8,9% в третьем квартале 2023 года до 9,7% в четвертом квартале, "Иви" - с 9,1% до 9,5%. Вероятная причина заметного роста Wink - показы на сервисе в ноябре-декабре популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Этот сериал показывали и на сервисе Start, доля подписчиков которого также выросла - с 1,8% до 2,4% городских жителей", - сказали аналитики. В компании отметили, что Wink обогнал "Иви" и по количеству платных подписчиков: по данным на четвертый квартал 2023 года, доли между сервисами составляют 7,1% и 5,8% соответственно. Лидером рейтинга остается "Кинопоиск" - общее число его подписчиков выросло с 20% в третьем квартале 2023 года до 20,7% в четвертом квартале. На четвертое место по количеству подписчиков вышел KION. В четвертом квартале 2023 года он увеличил свою долю с 5,8% до 7,9% подписчиков. На пятом месте оказался сервис Okko - у него квартальный рост составил с 6,4% до 6,6% подписчиков. "Всего в октябре-декабре 2023 года пользовались подписками (включая бесплатные и оформленные на пробный период) 47% городских жителей. В третьем квартале 2023 года на онлайн-кинотеатры были подписаны 45% горожан, во втором квартале - 44%. Количество платящих подписчиков за год выросло с 31% до 33%", - отметили в GfK. Аналитики добавили, что больше всего молодых платящих подписчиков в возрасте от 16 до 24 лет - у "Кинопоиска". Самая возрастная аудитория платящих подписчиков у KION - 29% из них входят в группу 45-55 лет. Меньше всего подписчиков из этой группы у "Кинопоиска" и "Иви" - по 19%.
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общество, россия, кинопоиск
Общество, Россия, Кинопоиск
Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по числу подписчиков

GfK: Wink после выхода "Слова пацана" обогнал "Иви" по общему числу подписчиков

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сервис Wink обогнал "Иви" и в четвертом квартале 2023 года вышел на второе место среди онлайн-кинотеатров в России по общему числу подписок - платных, бесплатных и оформленных на пробный период, вероятной причиной роста стали показы сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказали РИА Новости аналитики международной исследовательской компании GfK.
В ходе исследования в октябре-декабре 2023 года были опрошены 7 500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.
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"Wink вышел на второе место по общему количеству подписчиков, опередив "Иви" после долгой и упорной борьбы - разрыв между сервисами сокращался пять кварталов подряд. Доля Wink выросла с 8,9% в третьем квартале 2023 года до 9,7% в четвертом квартале, "Иви" - с 9,1% до 9,5%. Вероятная причина заметного роста Wink - показы на сервисе в ноябре-декабре популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Этот сериал показывали и на сервисе Start, доля подписчиков которого также выросла - с 1,8% до 2,4% городских жителей", - сказали аналитики.
В компании отметили, что Wink обогнал "Иви" и по количеству платных подписчиков: по данным на четвертый квартал 2023 года, доли между сервисами составляют 7,1% и 5,8% соответственно.
Лидером рейтинга остается "Кинопоиск" - общее число его подписчиков выросло с 20% в третьем квартале 2023 года до 20,7% в четвертом квартале. На четвертое место по количеству подписчиков вышел KION. В четвертом квартале 2023 года он увеличил свою долю с 5,8% до 7,9% подписчиков. На пятом месте оказался сервис Okko - у него квартальный рост составил с 6,4% до 6,6% подписчиков.
"Всего в октябре-декабре 2023 года пользовались подписками (включая бесплатные и оформленные на пробный период) 47% городских жителей. В третьем квартале 2023 года на онлайн-кинотеатры были подписаны 45% горожан, во втором квартале - 44%. Количество платящих подписчиков за год выросло с 31% до 33%", - отметили в GfK.
Аналитики добавили, что больше всего молодых платящих подписчиков в возрасте от 16 до 24 лет - у "Кинопоиска". Самая возрастная аудитория платящих подписчиков у KION - 29% из них входят в группу 45-55 лет. Меньше всего подписчиков из этой группы у "Кинопоиска" и "Иви" - по 19%.
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