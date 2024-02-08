https://ria.ru/20240208/vystavka-1926166108.html

Ирина Дубцова презентовала гимн Года семьи на выставке "Россия"

Ирина Дубцова презентовала гимн Года семьи на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.02.2024

Ирина Дубцова презентовала гимн Года семьи на выставке "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" российская певица и композитор Ирина Дубцова представила песню, специально написанную к Году семьи и получившую... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:24

2024-02-08T14:24

2024-02-08T18:14

выставка-форум "россия" — радио sputnik

россия

ирина дубцова

год семьи

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" российская певица и композитор Ирина Дубцова представила песню, специально написанную к Году семьи и получившую название "Главное — Семья", сообщает пресс-служба выставки. В тексте произведения исполнительница подчеркивает, что когда страна вместе, то она непобедима, а семья, дом и дети — основа государства и крепкая для него опора. "Это мы, это ты, это я: главное — семья", — поет Ирина Дубцова. В пресс-службе напомнили, что 23 января на площадке выставки был дан старт Году семьи в России. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. В рамках Всероссийского семейного форума "Родные — Любимые" состоялось символическое зажжение семейного очага "Сердце России" на главной сцене Выставки. Участие в нем приняли семейные династии из всех регионов страны, в том числе семьи участников СВО, а также представители ключевых отраслей экономики и социальной сферы, семьи, внесшие особый вклад в развитие регионов. От семейного очага огонь зажгли в еще 12 лампадках. Они отправятся в восемь федеральных округов и четыре новые территории. Далее огонь распространят по всем 89 регионам страны. "Для меня большая честь впервые представить мою композицию на этой сцене, и я очень рада, что именно она стала гимном Года семьи. Вы даже не представляете себе, как радуется моя мама. Мама – это тот человек, с которого начинается семья, тот маленький мир, о котором поется в моей песне. Мир, в который мы все попадаем, когда мы рождаемся и то место, куда мы хотим вернуться даже с самой любимой работы. Семья — это основа, это щит от любых невзгод, место, где истинные ценности берегут и передают будущим поколениям. Поэтому я назвала свою песню "Главное – семья", — отметила Дубцова, слова которой приводит пресс-служба выставки.Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловые и образовательные программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240207/vystavka-1925917101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выставка-форум "россия" — радио sputnik, россия, ирина дубцова, год семьи