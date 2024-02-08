https://ria.ru/20240208/vystavka-1926057230.html

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля - РИА Новости, 08.02.2024

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:13

2024-02-08T03:13

2024-02-08T03:26

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль."Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", - рассказал jy.Как отметил Древаль, у общества "Знание" уже есть много идей."Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы "терять" летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ. Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами", - добавил собеседник агентства.В середине января Владимир Путин предложил продлить работу выставки "Россия" хотя бы на летний период. Она стартовала 4 ноября 2023 года, в ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240207/vystavka-1925917101.html

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владимир путин, россия