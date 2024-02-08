https://ria.ru/20240208/vybory-1926211028.html
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2024
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова
Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:23
2024-02-08T16:23
2024-02-08T16:45
россия
сша
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отличие от западников и их концепции, мы никогда не предвосхищаем результаты выборов, не пытаемся на них повлиять своими нарративами, своими какими-то прогнозами, отговариванием от участия. Не предвосхищаем результаты, чтобы, не дай Бог, не нарушить демократический процесс", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова
Захарова: Россия не нарушит демократию и не повлияет на результаты выборов в США