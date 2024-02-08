https://ria.ru/20240208/vybory-1926211028.html

Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова

Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2024

Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова

Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:23

2024-02-08T16:23

2024-02-08T16:45

россия

сша

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отличие от западников и их концепции, мы никогда не предвосхищаем результаты выборов, не пытаемся на них повлиять своими нарративами, своими какими-то прогнозами, отговариванием от участия. Не предвосхищаем результаты, чтобы, не дай Бог, не нарушить демократический процесс", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html

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Кирилл Волков

россия, сша, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)