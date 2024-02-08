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Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2024
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16:23 08.02.2024 (обновлено: 16:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vybory-1926211028.html
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2024
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова
Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:23
2024-02-08T16:45
россия
сша
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отличие от западников и их концепции, мы никогда не предвосхищаем результаты выборов, не пытаемся на них повлиять своими нарративами, своими какими-то прогнозами, отговариванием от участия. Не предвосхищаем результаты, чтобы, не дай Бог, не нарушить демократический процесс", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
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россия, сша, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не будет предвосхищать результаты выборов в США, заявила Захарова

Захарова: Россия не нарушит демократию и не повлияет на результаты выборов в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва никогда не предвосхищает результаты выборов, в том числе и американских, чтобы не нарушить демократический процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отличие от западников и их концепции, мы никогда не предвосхищаем результаты выборов, не пытаемся на них повлиять своими нарративами, своими какими-то прогнозами, отговариванием от участия. Не предвосхищаем результаты, чтобы, не дай Бог, не нарушить демократический процесс", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
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