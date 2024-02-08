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Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:20 08.02.2024 (обновлено: 16:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vybory-1926209113.html
Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД
Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД
Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:20
2024-02-08T16:45
выборы президента россии — 2024
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (страны Запада - ред.) затягивают с ответом на наши запросные дипломатические ноты с просьбой обеспечить безопасность в день выборов на избирательных участках. Просто не отвечают, уже сколько времени прошло", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации."Нам пока еще ни одно государство не запретило проводить выборы", - подчеркнула официальный представитель МИД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
Выборы президента России — 2024, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность
Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД

Захарова: Запад не отвечает на просьбы обеспечить безопасность в день выборов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (страны Запада - ред.) затягивают с ответом на наши запросные дипломатические ноты с просьбой обеспечить безопасность в день выборов на избирательных участках. Просто не отвечают, уже сколько времени прошло", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
"Нам пока еще ни одно государство не запретило проводить выборы", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
7 февраля, 15:22
 
Выборы президента России — 2024РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
 
 
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