Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД
Захарова: Запад не отвечает на просьбы обеспечить безопасность в день выборов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (страны Запада - ред.) затягивают с ответом на наши запросные дипломатические ноты с просьбой обеспечить безопасность в день выборов на избирательных участках. Просто не отвечают, уже сколько времени прошло", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
"Нам пока еще ни одно государство не запретило проводить выборы", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.