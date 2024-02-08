https://ria.ru/20240208/vybory-1926209113.html

Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД

Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Запад не спешит обеспечить безопасность в день выборов в России, заявил МИД

Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:20

2024-02-08T16:20

2024-02-08T16:45

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на заграничных избирательных участках в контексте предстоящих выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (страны Запада - ред.) затягивают с ответом на наши запросные дипломатические ноты с просьбой обеспечить безопасность в день выборов на избирательных участках. Просто не отвечают, уже сколько времени прошло", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации."Нам пока еще ни одно государство не запретило проводить выборы", - подчеркнула официальный представитель МИД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность