https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html

Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты - РИА Новости, 08.02.2024

Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:56

2024-02-08T15:56

2024-02-08T16:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

олег свириденко

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр", - сказал Свириденко.Он пояснил, что среди организаций-иноагентов - это движение "Голос"*, общественное движение "Весна"* и объединение "Ковчег"*.Свириденко уточнил, что сейчас в реестре иностранных агентов Минюста РФ числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), олег свириденко