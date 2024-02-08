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Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:56
2024-02-08T15:56
2024-02-08T16:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
олег свириденко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр", - сказал Свириденко.Он пояснил, что среди организаций-иноагентов - это движение "Голос"*, общественное движение "Весна"* и объединение "Ковчег"*.Свириденко уточнил, что сейчас в реестре иностранных агентов Минюста РФ числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), олег свириденко
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Олег Свириденко
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
Минюст: иноагенты призывают россиян не голосовать на выборах президента
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
"Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр", - сказал Свириденко.
Он пояснил, что среди организаций-иноагентов - это движение "Голос
"*, общественное движение "Весна
"* и объединение "Ковчег"*.
Свириденко уточнил, что сейчас в реестре иностранных агентов Минюста РФ числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих.
* Организации, выполняющие функции иноагентов в России.
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента