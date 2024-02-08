Рейтинг@Mail.ru
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:56 08.02.2024 (обновлено: 16:01 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:56
2024-02-08T16:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
олег свириденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee79e895ccbbb07be451b106c1423434.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр", - сказал Свириденко.Он пояснил, что среди организаций-иноагентов - это движение "Голос"*, общественное движение "Весна"* и объединение "Ковчег"*.Свириденко уточнил, что сейчас в реестре иностранных агентов Минюста РФ числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3506bd716097905f170b51f352cfdc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), олег свириденко
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Олег Свириденко
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Минюст: иноагенты призывают россиян не голосовать на выборах президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ, также иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
"Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр", - сказал Свириденко.
Он пояснил, что среди организаций-иноагентов - это движение "Голос"*, общественное движение "Весна"* и объединение "Ковчег"*.
Свириденко уточнил, что сейчас в реестре иностранных агентов Минюста РФ числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих.
* Организации, выполняющие функции иноагентов в России.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента
31 января, 15:24
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Олег Свириденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала