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Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации
Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации - РИА Новости, 08.02.2024
Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на просьбу политика Бориса Надеждина отложить вопрос о его регистрации кандидатом в президенты РФ заявила, что... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:38
2024-02-08T12:38
2024-02-08T12:56
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на просьбу политика Бориса Надеждина отложить вопрос о его регистрации кандидатом в президенты РФ заявила, что процедура соблюдена "с лихвой".Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.Надеждин предложил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля. Памфилова в ответ рассказала ему об установленных законом сроках подачи подписей и сроках их проверки."Мы пошли навстречу, два кандидата обратились - и перенесли еще на сутки (заседание - ред.)", - ответила она."На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена", - заключила Памфилова. Она отметила, что комиссия не может подстраиваться под определенного кандидата и выходить из регламента, и добавила, что Надеждин имеет право обратиться в суд.
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926113271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Борис Надеждин
Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации
Памфилова: ЦИК не может подстраиваться под одного кандидата и переносить сроки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на просьбу политика Бориса Надеждина отложить вопрос о его регистрации кандидатом в президенты РФ заявила, что процедура соблюдена "с лихвой".
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича
кандидатами на выборах главы государства.
Надеждин предложил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля. Памфилова в ответ рассказала ему об установленных законом сроках подачи подписей и сроках их проверки.
"Мы пошли навстречу, два кандидата обратились - и перенесли еще на сутки (заседание - ред.)", - ответила она.
"На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена", - заключила Памфилова. Она отметила, что комиссия не может подстраиваться под определенного кандидата и выходить из регламента, и добавила, что Надеждин имеет право обратиться в суд.
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов