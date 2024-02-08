https://ria.ru/20240208/vybory-1926132106.html

Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации

Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации - РИА Новости, 08.02.2024

Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на просьбу политика Бориса Надеждина отложить вопрос о его регистрации кандидатом в президенты РФ заявила, что... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:38

2024-02-08T12:38

2024-02-08T12:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

борис надеждин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на просьбу политика Бориса Надеждина отложить вопрос о его регистрации кандидатом в президенты РФ заявила, что процедура соблюдена "с лихвой".Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.Надеждин предложил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля. Памфилова в ответ рассказала ему об установленных законом сроках подачи подписей и сроках их проверки."Мы пошли навстречу, два кандидата обратились - и перенесли еще на сутки (заседание - ред.)", - ответила она."На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена", - заключила Памфилова. Она отметила, что комиссия не может подстраиваться под определенного кандидата и выходить из регламента, и добавила, что Надеждин имеет право обратиться в суд.

https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926113271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, борис надеждин