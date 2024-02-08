https://ria.ru/20240208/vulkan-1926217253.html

Новое извержение вулкана в Исландии не повлияло на авиасообщение

Новое извержение вулкана в Исландии не повлияло на авиасообщение - РИА Новости, 08.02.2024

Новое извержение вулкана в Исландии не повлияло на авиасообщение

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что извержение вулкана, произошедшее в четверг на полуострове Рейкьянес, никак не влияет на авиасообщение. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:54

2024-02-08T16:54

2024-02-08T17:30

исландия

западная европа

в мире

вулкан

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что извержение вулкана, произошедшее в четверг на полуострове Рейкьянес, никак не влияет на авиасообщение. Ранее метеослужба Исландии сообщила об извержении вулкана, произошедшем на полуострове Рейкьянес в четверг утром. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур. "Это уже третье извержение за три месяца. Авиарейсы, как в Исландию, так и из неё, никак не затронуты", - сообщил президент Исландии в своем аккаунте в социальной сети X. Он также выложил фотографию, на которой запечатлено извержение, написав, что это "вид из его окна сегодня утром". Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

https://ria.ru/20240116/vulkan-1921462781.html

исландия

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

исландия, западная европа, в мире, вулкан