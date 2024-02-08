Новое извержение вулкана в Исландии не повлияло на авиасообщение
Президент Исладнии заявил, что извержение вулкана не повлияло на авиасообщение
© AP Photo / Marco Di MarcoЛава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии. 8 февраля 2024
© AP Photo / Marco Di Marco
Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии. 8 февраля 2024
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что извержение вулкана, произошедшее в четверг на полуострове Рейкьянес, никак не влияет на авиасообщение.
Ранее метеослужба Исландии сообщила об извержении вулкана, произошедшем на полуострове Рейкьянес в четверг утром. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.
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"Это уже третье извержение за три месяца. Авиарейсы, как в Исландию, так и из неё, никак не затронуты", - сообщил президент Исландии в своем аккаунте в социальной сети X.
Он также выложил фотографию, на которой запечатлено извержение, написав, что это "вид из его окна сегодня утром".
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.