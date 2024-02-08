https://ria.ru/20240208/vulkan-1926119128.html

В Исландии началось извержение вулкана

В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 08.02.2024

В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:53

2024-02-08T11:53

2024-02-08T18:13

в мире

исландия

западная европа

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны."Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение", — говорится в сообщении службы.Как добавляется, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, что и 18 декабря 2023 года. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур, пишет метеослужба. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html

исландия

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в мире, исландия, западная европа