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В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 08.02.2024
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11:53 08.02.2024 (обновлено: 18:13 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vulkan-1926119128.html
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 08.02.2024
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:53
2024-02-08T18:13
в мире
исландия
западная европа
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны.&quot;Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение&quot;, — говорится в сообщении службы.Как добавляется, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, что и 18 декабря 2023 года. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур, пишет метеослужба. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html
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в мире, исландия, западная европа
В мире, Исландия, Западная Европа
В Исландии началось извержение вулкана

Метеослужба: извержение вулкана началось в Исландии

© AP Photo / Marco Di MarcoИзвержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 8 февраля 2024 года
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 8 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 8 февраля 2024 года
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны.
«

"Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение", — говорится в сообщении службы.

Как добавляется, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, что и 18 декабря 2023 года. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур, пишет метеослужба.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
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