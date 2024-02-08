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В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 08.02.2024
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:53
2024-02-08T11:53
2024-02-08T18:13
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны."Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение", — говорится в сообщении службы.Как добавляется, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, что и 18 декабря 2023 года. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур, пишет метеослужба. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
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в мире, исландия, западная европа
В мире, Исландия, Западная Европа
В Исландии началось извержение вулкана
Метеослужба: извержение вулкана началось в Исландии
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Извержение вулкана произошло сегодня утром на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны.
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"Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Примерно 30 минут спустя на месте началось вулканическое извержение", — говорится в сообщении службы.
Как добавляется, судя по фотографиям, сделанным береговой охраной, извержение происходит в том же месте, что и 18 декабря 2023 года. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур, пишет метеослужба.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Извержение на юге Исландии признали самым серьезным с 1973 года