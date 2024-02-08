Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ
AP: сотни наемников из Колумбии пополняют войска Украины на фоне истощения ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный возле Соледара
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный возле Соледара. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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"Ряды украинских войска истощены двумя годами войны ... Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше", - говорится в сообщении.
Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у нескольких наемников из Колумбии, воюющих на стороне ВСУ. Один из них с позывным Чечо рассказал, как их группе пришлось бежать со своих позиций. "Я думал, что умру ... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде", - приводит агентство слова наемника.
Он рассказал, что поехал на Украину в сентябре 2023 года. По его оценкам, только в его подразделении было около 100 других наемников из Колумбии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.