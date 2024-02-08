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Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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10:52 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vsu-1926097250.html
Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ
Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ
Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:52
2024-02-08T10:52
в мире
колумбия
латинская америка
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Ряды украинских войска истощены двумя годами войны ... Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше", - говорится в сообщении. Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у нескольких наемников из Колумбии, воюющих на стороне ВСУ. Один из них с позывным Чечо рассказал, как их группе пришлось бежать со своих позиций. "Я думал, что умру ... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде", - приводит агентство слова наемника. Он рассказал, что поехал на Украину в сентябре 2023 года. По его оценкам, только в его подразделении было около 100 других наемников из Колумбии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html
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в мире, колумбия, латинская америка, украина, вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Латинская Америка, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска, пишут СМИ

AP: сотни наемников из Колумбии пополняют войска Украины на фоне истощения ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный возле Соледара
Украинский военный возле Соледара - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный возле Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сотни наемников из Колумбии пополняют украинские войска на фоне истощения рядов ВСУ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Ряды украинских войска истощены двумя годами войны ... Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше", - говорится в сообщении.
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Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у нескольких наемников из Колумбии, воюющих на стороне ВСУ. Один из них с позывным Чечо рассказал, как их группе пришлось бежать со своих позиций. "Я думал, что умру ... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде", - приводит агентство слова наемника.
Он рассказал, что поехал на Украину в сентябре 2023 года. По его оценкам, только в его подразделении было около 100 других наемников из Колумбии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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