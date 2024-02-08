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В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vremena-1926282879.html
В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного
В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего украинскими войсками. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T23:43
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
госдума рф
валерий залужный
михаил шеремет
отставка главкома всу залужного
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего украинскими войсками. Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. "Киевским властям во главе с Зеленским врагов не надо, они сами являются врагами друг для друга и большой трагедией для всего украинского народа. Обслуживать интересы правящей верхушки и раньше даже под дулами автоматов украинцы не намеревались, а после отставки Залужного вовсе для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена. Именно Залужный может стать тем, кто возглавит давно уже назревший на Украине военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевским властям будет очень проблематично формировать новые "колонны добровольцев для жертвоприношения во имя сомнительной идеи братоубийственной войны, навязанной Вашингтоном". "Зеленский пытается свою некомпетентность, отсутствие авторитета, череду промахов и откровенных предательств интересов вверенной ему страны сваливать на своих подчиненных. Тем самым он хочет выиграть время для завершения поставленных Западом задач и условий по уничтожению чуждого ему украинского населения в надежде нанести максимальный вред и урон в развитии осмелившейся быть суверенной России", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926282330.html
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владимир зеленский, госдума рф, валерий залужный, михаил шеремет, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Валерий Залужный, Михаил Шеремет, Отставка главкома ВСУ Залужного
В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного

Шеремет: Зеленского ждут тяжелые времена после смены главкома ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего украинскими войсками.
Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон
Вчера, 23:32
«
"Киевским властям во главе с Зеленским врагов не надо, они сами являются врагами друг для друга и большой трагедией для всего украинского народа. Обслуживать интересы правящей верхушки и раньше даже под дулами автоматов украинцы не намеревались, а после отставки Залужного вовсе для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена. Именно Залужный может стать тем, кто возглавит давно уже назревший на Украине военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевским властям будет очень проблематично формировать новые "колонны добровольцев для жертвоприношения во имя сомнительной идеи братоубийственной войны, навязанной Вашингтоном".
"Зеленский пытается свою некомпетентность, отсутствие авторитета, череду промахов и откровенных предательств интересов вверенной ему страны сваливать на своих подчиненных. Тем самым он хочет выиграть время для завершения поставленных Западом задач и условий по уничтожению чуждого ему украинского населения в надежде нанести максимальный вред и урон в развитии осмелившейся быть суверенной России", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийГосдума РФВалерий ЗалужныйМихаил ШереметОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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