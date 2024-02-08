https://ria.ru/20240208/vremena-1926282879.html

В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного

В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего украинскими войсками. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T23:43

2024-02-08T23:43

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

госдума рф

валерий залужный

михаил шеремет

отставка главкома всу залужного

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего украинскими войсками. Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. "Киевским властям во главе с Зеленским врагов не надо, они сами являются врагами друг для друга и большой трагедией для всего украинского народа. Обслуживать интересы правящей верхушки и раньше даже под дулами автоматов украинцы не намеревались, а после отставки Залужного вовсе для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена. Именно Залужный может стать тем, кто возглавит давно уже назревший на Украине военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевским властям будет очень проблематично формировать новые "колонны добровольцев для жертвоприношения во имя сомнительной идеи братоубийственной войны, навязанной Вашингтоном". "Зеленский пытается свою некомпетентность, отсутствие авторитета, череду промахов и откровенных предательств интересов вверенной ему страны сваливать на своих подчиненных. Тем самым он хочет выиграть время для завершения поставленных Западом задач и условий по уничтожению чуждого ему украинского населения в надежде нанести максимальный вред и урон в развитии осмелившейся быть суверенной России", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926282330.html

https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html

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владимир зеленский, госдума рф, валерий залужный, михаил шеремет, отставка главкома всу залужного